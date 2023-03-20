أسماء الأمهات المثاليات على مستوى مجالس المدن بمحافظة مطروح

أعلنت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة مطروح، عن أسماء الأمهات المثاليات على مستوى العاملين بالديوان العام ومجالس المدن التابعة لها لعام 2023، وذلك في المسابقة التي تقام سنويا تحت رعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالتزامن مع احتفالية الدولة بتكريم المرأة في شهر مارس من كل عام بهدف تعظيم دور الأم العاملة والأمهات العاملات، وذلك في إطار احتفالات محافظة مطروح بعيد المرأة وعيد الأم خلال شهر مارس الجاري.

أسماء الأمهات المثاليات في محافظة مطروح

وتزامنا مع عيد الأم أعلنت محافظة مطروح اليوم، أسماء الفائزات وهن: آمال عبد المنعم سعد الأم المثالية على مستوى ديوان عام المحافظة، وفوزية أحمد سليم الأم المثالية عن مجلس مدينة مرسى مطروح، وعزة حسن سليمان الأم المثالية عن مجلس مدينة الحمام، وعواطف السيد حسين الأم المثالية عن مجلس مدينة العلمين، وعزة عبد الرحمن الأم المثالية عن مجلس مدينة الضبعة، وهدى عبد اللطيف عطية الأم المثالية عن مجلس مدينة السلوم.

نماذج يحتذى بها

وقال اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح ورئيس لجنة اختيار الأمهات المثاليات بالجهاز التنفيذي، إنه جرى مراعاة كافة الضوابط والشروط مع الالتزام بالشفافية والحيادية في عملية الاختيار طبقا لقصص كفاح كل متقدمة والأولويات والمصاعب التي تحملتها مع استمرار العطاء، بالإضافة لعملها للحفاظ على تماسك أسرتها ورعاية وتربية أبنائها كنموذج أسرة يحتذى بها.

بحث 13 ملفا للمثاليات

وأوضحت دعاء زيان رئيس وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة مطروح، أن المتقدمين للمسابقة هذا العام بلغ 13 ملفا للأم المثالية من ديوان عام المحافظة ومجالس المدن، وجرى بحث ومراجعة ملفات كافة المتقدمات من خلال اللجنة المشكلة مع إجراء البحوث الميدانية للحالات المرشحة لاختيار الأمهات المستحقات للقب هذا العام.

تكريم الأمهات المثاليات

ومن المقرر تكريمهن في احتفالية المحافظة بالأمهات المثاليات لهذا العام خلال الأسبوع الجاري.