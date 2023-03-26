14 إجراءً لحماية العاملين من خطر الصعق الكهربائي.. منها نظافة المعدات

حدد قسم السلامة والصحة المهنية بهندسة التحرير «بدر» بقطاع السادات، التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، دليل إجراءات السلامة والاحتياطات اللازم اتباعها من قبل العاملين عند استخدام الكهرباء.

التعرض إلى التيار بطريقة غير آمنة يؤدي إلى صدمة كهربائية

وأشار قسم السلامة والصحة المهنية بهندسة التحرير إلى أن التعرض إلى الكهرباء بطريقة غير آمنة يؤدي إلى صدمة كهربائية، ومن الممكن أن ينتج عنها عنها مخاطر صحية أخرى.

الاحتياطات اللازم اتباعها من قبل العاملين عند التعرض إلى الكهرباء

وأوضح القسم الاحتياطات اللازم اتباعها من قبل العاملين عند التعرض إلى الكهرباء بطريقة غير آمنة، وهي:

- لا تترك المعدات والأجهزة على وضع التشغيل، لأنها من الممكن أن تسبب إصابة لزملاء العمل إذا ما حاولوا استخدام المعدة وهم لا يدركون أنها في وضع التشغيل.

- لا تستخدم أي معدة كهربائيـة يكون فيها أي انكشاف للأسلاك، أو الكابلات، مما قد يؤدي إلى خطر التعرض للتيار الكهربائي.

- افصل التيار الكهربائي عن المعدة أو الأدوات الكهربائيـة قبل فحصهـا، أو تنظيفهـا، او صيانتهـا، أو إصلاحها.

- حافظ على المعدات والأدوات الكهربائيـة ومواقع العمـل نظيفـة، فالزيوت والأتربـة وكذلك المخلفـات والميـاه يمكن أن تشكل مصادر خطر كبيرة تؤدي حوادث وإصابات عمل أو وفيات.

- حافظ على مداخل اللوحات الكهربائيـة ولوحات التوزيع خالية ونظيفـة.

- احتفظ بالمواد القابلـة للاشتعال بعيداً عن مصادر التسخين الكهربائي والإضاءة.

- تعرف على مواقع ومفاتيح فصل التيار الكهربائي «الفيوزات» لفصل التيار في حالة الطوارئ.

- لا تدخل مواقع الضغط العالي إلا إذا كنت مدربا على العمل بها حتى في حالات الطوارئ.

- تأكد من أن كل المعدات الكهربائية مزودة بطرف أرضـي.

- راجع القسم المختص، أو المسؤول المختص، قبل القيام بعمليات حفر بالموقع، وذلك للتعرف على مواقع الكابلات الأرضيـة والعلويـة إن وجـدت.

- إذا أصيب أحد زملائك بصدمة كهربائيـة قم بفصل التيار الكهربائي أوًلاً قبل التدخل والقيام بالإسعافات الأوليـة، وإذا كنت لا تستطيع فصل التيار استخدم قطعـة خشب كبيـرة، أو أي مادة عازلة لإبعـاد زميلك عن مصدر التيـار، واحترس أن تصاب أنت الآخـر بصدمة كهربائية من خلال لمسك لزميلك المصاب ومصدر التيار يعمل ويمر به.

- في حرائق الكهرباء استخدم طفايات الحريـق الخاصة بالكهربـاء، واحذر أن تستخـدم المياه.

- استخدم الأقفال والكروت التحذيـرية «Lockout-Tagout LOT» على المفاتيـح التي تم عزلهـا قبل البدء في عمليات الإصلاح أو الفحص لخطوط التيـار الكهربائي، للتأكد من عدم رفع المفاتيح وأنت تعمل بالخط.

- ابتعـد قدر الإمكان عن كابلات الضغط العالي المعلقـة، وخاصة عند العمـل بمعدات ثقيلـة.