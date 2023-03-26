14 إجراءً لحماية العاملين من خطر الصعق الكهربائي.. منها نظافة المعدات
كتب:
سلامة عامر
08:29 م | الأحد 26 مارس 2023
عمال الكهرباء خلال التعامل مع الشبكات
حدد قسم السلامة والصحة المهنية بهندسة التحرير «بدر» بقطاع السادات، التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، دليل إجراءات السلامة والاحتياطات اللازم اتباعها من قبل العاملين عند استخدام الكهرباء.
التعرض إلى التيار بطريقة غير آمنة يؤدي إلى صدمة كهربائية
وأشار قسم السلامة والصحة المهنية بهندسة التحرير إلى أن التعرض إلى الكهرباء بطريقة غير آمنة يؤدي إلى صدمة كهربائية، ومن الممكن أن ينتج عنها عنها مخاطر صحية أخرى.
الاحتياطات اللازم اتباعها من قبل العاملين عند التعرض إلى الكهرباء
وأوضح القسم الاحتياطات اللازم اتباعها من قبل العاملين عند التعرض إلى الكهرباء بطريقة غير آمنة، وهي:
- لا تترك المعدات والأجهزة على وضع التشغيل، لأنها من الممكن أن تسبب إصابة لزملاء العمل إذا ما حاولوا استخدام المعدة وهم لا يدركون أنها في وضع التشغيل.
- لا تستخدم أي معدة كهربائيـة يكون فيها أي انكشاف للأسلاك، أو الكابلات، مما قد يؤدي إلى خطر التعرض للتيار الكهربائي.
- افصل التيار الكهربائي عن المعدة أو الأدوات الكهربائيـة قبل فحصهـا، أو تنظيفهـا، او صيانتهـا، أو إصلاحها.
- حافظ على المعدات والأدوات الكهربائيـة ومواقع العمـل نظيفـة، فالزيوت والأتربـة وكذلك المخلفـات والميـاه يمكن أن تشكل مصادر خطر كبيرة تؤدي حوادث وإصابات عمل أو وفيات.
- حافظ على مداخل اللوحات الكهربائيـة ولوحات التوزيع خالية ونظيفـة.
- احتفظ بالمواد القابلـة للاشتعال بعيداً عن مصادر التسخين الكهربائي والإضاءة.
- تعرف على مواقع ومفاتيح فصل التيار الكهربائي «الفيوزات» لفصل التيار في حالة الطوارئ.
- لا تدخل مواقع الضغط العالي إلا إذا كنت مدربا على العمل بها حتى في حالات الطوارئ.
- تأكد من أن كل المعدات الكهربائية مزودة بطرف أرضـي.
- راجع القسم المختص، أو المسؤول المختص، قبل القيام بعمليات حفر بالموقع، وذلك للتعرف على مواقع الكابلات الأرضيـة والعلويـة إن وجـدت.
- إذا أصيب أحد زملائك بصدمة كهربائيـة قم بفصل التيار الكهربائي أوًلاً قبل التدخل والقيام بالإسعافات الأوليـة، وإذا كنت لا تستطيع فصل التيار استخدم قطعـة خشب كبيـرة، أو أي مادة عازلة لإبعـاد زميلك عن مصدر التيـار، واحترس أن تصاب أنت الآخـر بصدمة كهربائية من خلال لمسك لزميلك المصاب ومصدر التيار يعمل ويمر به.
- في حرائق الكهرباء استخدم طفايات الحريـق الخاصة بالكهربـاء، واحذر أن تستخـدم المياه.
- استخدم الأقفال والكروت التحذيـرية «Lockout-Tagout LOT» على المفاتيـح التي تم عزلهـا قبل البدء في عمليات الإصلاح أو الفحص لخطوط التيـار الكهربائي، للتأكد من عدم رفع المفاتيح وأنت تعمل بالخط.
- ابتعـد قدر الإمكان عن كابلات الضغط العالي المعلقـة، وخاصة عند العمـل بمعدات ثقيلـة.