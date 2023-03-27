مركز الفلك الدولي يرد على عدم صحة توقيت الفجر في مصر والدول العربية

كشف مركز الفلك الدولي، عن عدم صحة الحديث الدائر الفترة الأخيرة، حول صحة توقيت صلاة الفجر حاليا في مصر وبعض الدول العربية، ونشر الحساب على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، مساء الأحد، يوضح فيه عدم صحة الحديث الدائر حاليا.

حديث مستمر عن الفجر غير الدقيق

وتابع مركز الفلك الدولي: «يكثر بين الفينة والأخرى حديث البعض عن عدم صحة موعد صلاة الفجر الموجود في تقاويم الدول الإسلامية، وأنه متقدم على الوقت الحقيقي، وأن الأذان يرفع قبل وقته، والسماء ما زالت مظلمة، وهذا كلام غير صحيح».

موعد الفجر الصحيح في عدة أوقات

وأشار المركز، إلى أن موعد صلاة الفجر المبين في تقاويم الدول التالية صحيح: السعودية ومصر والأردن وفلسطين وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان والعراق واليمن والسودان وتونس والجزائر والمغرب وغيرها، مبينا أن حجة الأشخاص الذين تشككوا أنهم رصدوا الفجر من مكان مظلم ولم يتبين لهم الفجر الصادق بعد الآذان بفترة من الوقت.

رصد الفجر من مكان غير مناسب

وبيّن المركز، أن خطأ وقع مؤخرا بسبب رصد الفجر من أماكن غير مناسبة، مبينا أن هذا حدث بسبب وجود إضاءة مدن قريبة أو لأن مكان الرصد، كان غير صاف لذا لم يتم مشاهدة الفجر على الرغم من طلوعه، مشيرا إلى أنه إذا تم الرصد الفجر من مكان مظلم وصافي تماما، لكان شاهد الأشخاص الفجر مع الآذان.

قصة الفجر الكاذب

واختتم المركز بيانه: «يشاع بأن الفجر المحسوب هو للشفق الفلكي الذي يوافق الفجر الكاذب، وهذا غير صحيح إطلاقا، فالفجر الكاذب معروف ومعلوم لدى الخبراء، ويعرفه أهل الاختصاص جيدا»، مع التشديد على أن موعد الفجر في التقاويم صحيح ومدعوم بالأرصاد القديمة والحديثة.