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أسعار الخضروات والفاكھة الیوم الثلاثاء 28-3-2023 بالأسواق

كتب:

مريم حنفي
05:59 م | الثلاثاء 28 مارس 2023
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إنّ أسعار الخضروات والفاكھة الیوم الثلاثاء 28-3-2023، في الأسواق تشهد استقرارًا ملحوظًا مستمر منذ فترة وتشهد الفترة الحالية أيضا مع بداية شهر رمضان المبارك إقبالا من جانب المواطنين على الشراء خاصة شراء أنواع الخضروات القابلة للتخزين. 

أسعار الخضروات والفاكهة 

وأوضح «النجيب»، أن أسعار الخضروات والفاكھة الیوم 28-3-2023 في الأسواق يتراوح سعر البرتقال البلدي ما بين 3.5 و5.5 جنيه، والسكري بين 4 و6.5، واليوسفي بين 6 و12 جنيها، والليمون البلدي بين 6 و12 جنيها، فيما يتراوح سعر الجوافة بين 6 و12 جنيها، والفراولة بين 7 و11 جنيها، والرمان بين 8 إلى 18 جنيها كما يتراوح سعر الموز البلدي ما بين 6 إلى 9 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أنّ سعر الطماطم يتراوح ما بين 4 إلى 6 جنيهات، والبطاطس بين 3.5 إلى 6.5 جنيه، والكوسة 9 إلى 13 جنيها، فيما يتراوح سعر البصل بين 9 إلى 15 جنيها، بعد أن وصل سعره منذ عدة أيام إلى 17 جنيها، والفاصوليا الخضراء ما بين 14 و24 جنيها، بعد أن وصل سعرها إلى 25 جنيها. 

وتابع بأنّ سعر الخيار البلدي يتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات، بينما يتراوح سعر البسلة بين 12 إلى 15 جنيها، والفلفل الرومي البلدي بين 9 إلى 13 جنيها، ويتراوح سعر الجزر بدون عروش بين 2.5 إلى 5.5 جنيه، والثوم ما بين 5 إلى 8 جنيهات. 

 

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بقلم مريم حنفي