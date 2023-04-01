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تسليم عقود 113 وحدة صناعية لـ60 مستثمرا بالمجمعين الصناعيين في الفيوم

كتب:

صالح إبراهيم
03:31 م | السبت 01 أبريل 2023
المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

تحت رعاية المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قامت الوزارة بتسليم عقود 113 وحدة صناعية لعدد 60 مستثمر بالفيوم الجديدة  وذلك بالمجمعين الصناعيين الخرساني والمعدني  تضمنت 42 وحدة بالمجمع المعدني لعدد 32 مستثمر و71 وحدة بالمجمع الخرساني لـ28 مستثمرًا.

مميزات الوحدات

وجرى إتاحة هذه الوحدات كاملة المرافق بنظامي التمليك والايجار، وتتضمن أهم الأنشطة الإنتاجية للوحدات المستلمة بالمجمعين الصناعيين مجالات الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والغزل والنسيج والدوائية والقوى.

الهدف من تسليم الوحدات 

ويأتي تسليم هذه الوحدات في إطار خطة الوزارة الهادفة لإنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة، إذ تتيح الوزارة تيسيرات إجرائية وتسهيلات تمويلية كبيرة لأصحاب الوحدات إلى جانب برامج  للدعم الفني وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبهدف توفير  المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب.

كما تتيح الوزارة بالمجمعين كافة التجهيزات وشبكات المرافق  والخدمات والتى تشمل  المباني الإدارية ومعرض للمنتجات وبنك ومنافذ للبيع.

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