ملخص أول 10حلقات من ملسلسل الكبير أوي7.. مربوحة ومكي في مصر

10 أيام مرت من شهر رمضان، وانطلاق السباق الرمضاني لعام 2023، وكان مسلسل الكبير أوي 7 واحدا من المسلسلات التي نالت إعجاب متابعي الكوميديا، لذا نستعرض ملخص أول 10 حلقات من ملسلسل الكبير أوي 7.

ملخص أول 10 حلقات من مسلسل الكبير أوى 7

يتضمن ملخص أول 10 حلقات من مسلسل الكبير أوي 7 مشاهد كوميدية كثيرة بين أحمد مكي ومربوحة، حيث أصابهما الملل الزوجي، وحاولا كثيرا لكسر ذلك الملل، وخلال ذلك تكتشف مربوحة خيانة الكبير لها عدة مرات واكتشافها لذلك.

وتتوالى الأحداث حتى يرشح لهم أحد الأشخاص استشارة علاقات زوجية، لإنقاذ علاقتهما وتنصحهما بالسفر إلى مصر لتجديد روتين حياتهما.

ويذهب الكبير وزوجته إلى مصر لكن بمجرد وصولهم تختطف مربوحة ويسعى الكبير بشتى الطرق إلى إنقاذها ويكتشف بمرور الحلقات أن من اختطفها هو علاء مرسي يظهر بدور مريض نفسي ويعتبرها ابنته.

من جهه أخرى يسعى جوني لافتتاح مشروع خاص به حتي يستطيع جني المال، ويخبره هجرس أنه يمكنه عمل فيديوهات على التيك توك لجني المال، وتستمر أحداث المسلسل داخل إطار كوميدي عائلي.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7

نستعرض خلال السطور التالية مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة السادسة والقنوات الناقلة، ويعرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة ON في تمام الساعة 6:15 عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد المرة الأولى على القناة ذاتها في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، كما يُعرض مرة ثانية الساعة 2:00 مساء في اليوم التالي.