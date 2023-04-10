خدمات مصرفية مجانية حتى نهاية أبريل.. اعرف التفاصيل الكاملة

تواصل البنوك المصرية، تقديم العديد من خدماتها مجانا حتى نهاية أبريل الجاري، بمناسبة «اليوم العربي للشمول المالي»، تدعيما للشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي المصري.

خدمات متاحة حتى نهاية أبريل

وأعلنت العديد من البنوك وفي مقدمتها مصر والأهلي، تقديم حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان، حتى 30 أبريل 2023.

فتح حسابات للعملاء الجدد

من بين الخدمات المقدمة بشكل مجاني، فتح حسابات للعملاء الجدد دون مصاريف ودون حد أدنى لفتح الحسابات، وإمكانية الحصول على بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانا، والإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدما لمن هم أقل من 16 عاما، وإصدار بطاقة BM مجانا من سن 16 عاما إلى 21 عاما، وفتح الحسابات مجانا دون اشتراط موافقة ولى الأمر، وفتح الحسابات وإصدار بطاقة GO مجانا من سن 21 عاما إلى 35 عاما، إلى جانب الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقات الائتمانية في حالة الحصول على قرض شخصي.