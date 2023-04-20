أسعار البیض الیوم الخميس 20-4-2023 في الأسواق والمحلات.. هدوء ملحوظ

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة، باتحاد الغرف التجارية في تصريحات لـ«الوطن» إنَّ أسعار البیض الیوم الخميس 20-4-2023 في الأسواق والمحلات تشهد استقراراً ملحوظاً، إذ ارتفعت مبيعات البيض الفترة الماضية بمناسبة شهر رمضان المبارك عيد الفطر المبارك وأعياد الأقباط كما أن يرجع سبب استقرار الأسعار الفترة الراهنة إلى أن الأسواق المصرية غنيه بكميات كبيرة من البيض في ظل أن هناك توقعات بتراجع الأسعار بعد عيد الفطر.

أسعار البيض الأحمر

وأوضح «السيد» أنَّ أسعار البیض الیوم الخميس 20-4-2023 في الأسواق تسجل 98 جنيهًا بالنسبة للبيض الأحمر في المزرعة وتصل الكرتونة للمستهلك بسعر 108 جنيهات.

أسعار البيض اليوم

وأضاف رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة، باتحاد الغرف التجارية أن سعر البيض البلدي يسجل في المزرعة 109 جنيهات وتصل الكرتونة للمستهلك بسعر 118 جنيهًا، متابعًا أنَّ سعر البيض الأبيض يبلغ اليوم 95 جنيهًا أرض مزرعة كما تصل الكرتونة للمستهلك بسعر 106 جنيهات.

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت اليوم يتراوح الكتكوت الأبيض ما بين 7 إلى 7.25 جنيه والكتكوت البلدي ما بين 3 إلى 3.5 جنيه، كما يتراوح الساسو ما بين 5.5 إلى 6.6 جنيه والساسو بيور ما بين 6.5 و7.5 جنيه، بينما يتراوح سعر كتكوت هجين ما بين 4 إلى 5 جنيهات وكتكوت جيل ثاني ما بين 4.5 و5.5 جنيه.