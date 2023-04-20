إصابة 6 من أسرة واحد بتسمم غذائي بسبب وجبة سمك في الدقهلية

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة في محافظة الدقهلية اليوم، بأعراض التسمم وتم وضع أحدهم تحت الملاحظة الطبية، بعد تناولهم وجبة سمك فيليه طازجة من أحد محلات بيع الأسماك في مدينة سمنود بمحافظة الغربية، وتم تجهيز وجبة الإفطار في المنزل إلا أنه بعد فترة ظهرت عليهم الأعراض، وجرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى المنصورة التخصصي لعلاجهم واتخاذ الإجراءات اللازمة.

بلاغ بإصابة 6 من أسرة واحدة بأعراض تسمم غذائي

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بوصول 6 أشخاص من أسرة واحدة إلى مستشفى المنصورة التخصصي، وعليهم أعراض التسمم الغذائي، وجاري اتخاذ الإجراءات الطبية لعلاجهم، وسؤالهم عن سبب ظهور أعراض التسمم عليهم.

وجبة سمك فيليه تصيب 6 من أسرة واحدة بالتسمم

انتقلت مباحث قسم شرطة أول المنصورة، إلى المستشفى وبسؤال المصابين بأعراض التسمم الغذائي، في محضر الشرطة، أكدوا أنه جرى تجهيز سمك فيليه في المنزل بعد شرائه من محل أسماك معروف في مدينة سمنود بمحافظة الغربية، وأن السمك الفيليه كان طازجا وبدون بيانات.

وأكد المصابون في محضر التحقيق، أنهم اشتروا سمك فيليه الساعة 4 عصرًا من المحل، وجرى تجهيز وجبة الإفطار في المنزل وتناولوا طعام الإفطار بعد أذان المغرب، إلا أنه عند الساعة العاشرة مساءً بدأت تظهر عليهم أعراض التسمم وتم دخولهم مستشفى المنصورة التخصصي بعد ظهور أعراض التسمم عليهم بحوالي ساعتين.

بيانات المصابين بالتسمم في الدقهلية

وقال مصدر طبي بمستشف المنصورة التخصصي، لـ«الوطن» أنّ المستشفى استقبل 6 مصابين بأعراض التسمم وهم: «سعد س. م.»، 57 سنة، و«بسمة س. م.»، 28 سنة، «محمد ج. ع.»، 28 سنة، و«أفنان س. م.»، 20 سنة، «جنى س. م.»، 13 سنة، «حسناء ا. ا.»، 20 سنة.

أعراض التسمم الغذائي بعد تناول سمك فيليه

وأضاف المصدر أنّ المصابين، ظهرت عليه أعراض تنميل في الشفايف، وارتخاء العضلات، وصعوبة في التنفس، وعدد الذين تناولوا الطعام 6 أشخاص ظهرت عليهم الأعراض، وأن جميع الحالات مستقرة ماعدا أحدهم تحت الملاحظة الطبية ورعايتهم طبيا.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.