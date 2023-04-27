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وزير الطيران: فريق مخصص في المطارات لإنهاء إجراءات المعتمرين من كبار السن وذوي الهمم

كتب:

أيمن حمزة
10:00 ص | الخميس 27 أبريل 2023
وزير الطيران المدني

وزير الطيران المدني

واصلت قيادات وزارة الطيران المدني جهودها لتيسير حركة الركاب المسافرين والسائحين في مختلف المطارات المصرية، للحد من الزحام التكدس أمام كونترات الجوازات وأمام صالات السفر والوصول، بالتزامن مع عودة المعتمرين من الأراضى الحجازية المقدسة.

وزير الطيران المدني يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى

من جانبه، وجه الفريق عباس حلمى وزير الطيران المدني، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مطارات الجمهورية، والعمل على تقديم التيسيرات اللازمة لضيوف الرحمن فور وصولهم إلى المطارات المصرية، عقب انتهاء أداء مناسك العمرة، وتذليل كافة العقبات أمام السائحين، وجميع المسافرين بشكل عام، مع توفير أقصى سبل الراحة للمعاقين وكبار السن، وذوي القدرات الخاصة، وأصحاب الحالات الخاصة.

وزير الطيران المدني: انتظام وانسيابية حركة التشغيل في المطارات 

وشدد الفريق عباس حلمى وزير الطيران المدني، على ضرورة انتظام وانسيابية حركة التشغيل والتنسيق مع جميع الجهات المعنية في المطارات المصرية، ومطاري جدة والمدينة المنورة، للتواصل على مدار 24 ساعة، ومتابعة المستجدات أولا بأول، لمنع وقوع أي تكدس خاصة خلال فترات الذروة، في صالات السفر والوصول وتيسير إجراءات وصول المعتمرين بسهولة ويسر، وتوفير عدد كبير من الكراسي المتحركة، وتخصيص فريق من موظفي العلاقات العامة لمساعدتهم على إنهاء إجراءاتهم بكل سهولة ويسر .

جسر جوي لإعادة المعتمرين

في غضون ذلك، أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، تيسير ما يقرب من 200 رحلة جوية من الأراضى الحجازية المقدسة من إجمالي عدد 305 رحلة جوية، أعلنت الشركة عنهم، لنقل نحو 30 ألف معتمر من إجمالي 74 ألف راكب من مطاري جدة والمدينة المنوره إلى المطارات المصرية، على أن يستمر الجسر الجوي لنقل المعتمرين حتى 2 من مايو القادم، بالإضافة إلى رحلات شركة إير كايرو حيث تقل ما يقرب من 16 ألف راكب ومائتي معتمر، على متن 98 رحلة جوية من المدن السعودية خلال نفس الفترة.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.