خطوات إصدار تصاريح العمرة من تطبيق اعتمرنا 1444 للقادمين من الخارج

تتيح المملكة العربية السعودية للقادمين من الخارج إصدار تصاريح العمرة من تطبيق اعتمرنا 1444 من خلال خطوات بسيطة أونلاين، وذلك لتسهيل الإجراءات على زوار المشاعر المقدسة، ولتخفيف عبء المجهود والوقت والتفرغ لأداء المناسك خلال تلك الفترة.

وفيما يلي، تعرض بوابة «الوطن» لقرائها الراغبين في أداء مناسك العمرة، خطوات إصدار تصاريح العمرة من تطبيق اعتمرنا 1444 للقادمين من خارج المملكة، وذلك عبر بضع خطوات سهلة، والتي جاءت الآتيك

خطوات إصدار تصاريح العمرة من تطبيق اعتمرنا 1444

وتتضمن خطوات إصدار تصاريح العمرة من تطبيق اعتمرنا 1444 للقادمين من خارج المملكة، وفق ما كشفت عنه وزارة الحج والعمرة، وذلك عبر التطبيق الذي يدعم عدد كبير من اللغات، والتي جاءت كالآتي:

- تأتي الخطوة الأولي من خلال تنزيل تطبيق اعتمرنا عبر متاجر الهاتف سواء الاندرويد أو الـIOS والمتاح حاليا باسم «نُسك، اعتمرنا سابقًا» وتسجيل الدخول.

- فتح قائمة الخدمات ثم اختيار خدمة إصدار التصريح العمرة للقادمين من الخارج.

- حدد الأفراد المطلوب حجز تصريح لهم، ثم الضغط على «متابعة»

- قم بتحديد الوقت والتاريخ الخاصين بالعمرة، ونقطة التجمع، والضغط على «استمرار»

-قم بادخال البيانات المطلوبة مع العلم أن المستخدم يجب أن يمتلك تأشيرة سارية، حيث سيطلب منك ادخال رقم التأشيرة، وجواز السفر، وما يثبت الحصول على جرعتي لقاح كورونا، والضغط على اتمام.

يتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية التعرف على الأوقات المزدحمة إذا كنت ترغب في تحديد أوقات أقل ازدحامًا، بالإضافة إلى إمكانية إصدار تصريح للتابعين والمكفولين في طلب واحد، فضلا عن خدمات الحج.

مدة تأشيرة العمرة

وكانت السلطات بالمملكة العربية السعودية، قد حددت مدة تأشيرة العمرة للقادمين من الخارج هي 90 يومًا، وتتيح للمعتمر حرية الانتقال بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن السعودية، خلال فترة إقامته.