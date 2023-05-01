«جمارك المطار» تحبط تهريب كمية من الذهب والأفيون بحوزة 3 سيدات

ضبطت السلطات في مطار القاهرة الدولي، 3 سيدات اثنتان منهن من محافظة الشرقية، خلال إنهاء إجراءات سفرهم على متن رحلات جوية مختلفة، وضُبطت قيادات المطار سيدتي محافظة الشرقيه، بحوزتهما 6 لفافات بداخلها كمية من مخدر الأفيون بوزن 1.655 كيلوجرام فقط لا غير، وهي مخبأة أسفل طيات ملابسهما الداخلية.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أنّه بمواجهتهما أقرتا بحيازتهما للمضبوطات، بقصد توصيلها لقريب لهم خارج البلاد، مقابل مبلغ مالي، فتم تحرير محضر، واتخذت الإجراءات القانونية.

كانت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، أحبطت فجر اليوم، محاولة راكبة أجنبية تهريب كمية من المشغولات الذهبية تزن نحو نصف كيلو جرام، وذلك خلال إنهاء الإجراءات الجمركية لرحلة خطوط طيران النيل القادمة من دولة تركيا.

وبتفتيش حقائب الراكبة يدويا تبين وجود كمية من المشغولات الذهبية، فتم تحريز المضبوطات من المشغولات الذهبية، وتحرر محضر ضبط جمركي رقم 17 لسنة 2023، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى بالإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

وكانت جمارك المطار، أحبطت محاولة راكب مصري حاول تهريب كميه من مستحضرات التجميل، وضبطت راكب أجنبي وهو يحمل كمية من الشرائط الدوائية مدرجة بجداول المخدرات.

وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لرحلة الخطوط المصرية القادمة من لندن تلاحظ وجود عبوات دوائية داخل حقائبه ، وبتفتيشها يدويا تم ضبط كمية من العقاقير المدرجة بجداول المخدرات، والتي بلغ عددها 134 شريط باجمالي 1340 قرص.

وكانت الجمارك أيضاً أعلنت ضبط راكب قادم من دولة بيروت بصحبته كمية من مستحضرات التجميل بلغ إجمالي باجمالي 244 زجاجة، فتم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 101 لسنة 2023 ضد الراكب الأول ، ومحضر ضبط جمركي رقم 102 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني.