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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 7-5-2023 في الأسواق.. استقرار ملحوظ

كتب:

مريم حنفي
10:11 ص | الأحد 07 مايو 2023
أسعار الخضروات والفاكهة

أسعار الخضروات والفاكهة

تواصل أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 7-5-2023 في الأسواق استقراراها الملحوظ، إذ شهدت الأسعار منذ عدة أيام هبوطًا وصل إلى 10 جنيهات في الصنف الواحد، كما أن الأسواق تشهد إقبالًا متزايدًا الفترة الحالية على شراء أنواع الفواكه الموسمية مثل المانجو والبطيخ وذلك وفقًا لما قالة حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية في تصريحات لـ«الوطن».

أسعار الخضروات اليوم 

وأوضح «النجيب» أنَّ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 7-5-2023 في الأسواق تتراوح ما بين 3.5 و5.5 جنيه بالنسبة للطماطم والبطاطس بين 4 و5.5 جنيه، والكوسة بين 4 و8 جنيهات، والملوخية بين 2.5 إلى 5.5 جنيه، والثوم بين 5 و11 جنيهًا، كما يتراوح سعر البصل بين 4 و11 جنيهًا، والفاصوليا الخضراء بين 7 و 10 جنيهات، والباذنجان البلدي والرومي بين 2.5 و4.5 جنيه. 

وأكّد نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أنَّ سعر الخيار البلدي يتراوح بين 3 و5 جنيهات بينما يتراوح سعر البسلة بين 13 و17 جنيهًا، والفلفل الرومي البلدي بين 5 و7 جنيهات، ويتراوح سعر الجزر دون عروش بين 2.5 و6.5 جنيه، والبروكلي بين 5 و8 جنيهات، بينما يتراوح سعر ورق العنب البناتي والبلدي بين 10 و20 جنيهًا.

 أسعار الخضراوات والفاكهة 

وتابع أنّ سعر التفاح المصري يتراوح بين 5 و12 جنيهًا، والخوخ بين 5 و15 جنيهًا، كما يتراوح سعر الليمون البلدي بين 7 و17 جنيهًا، والجوافة بين 6 و12 جنيها، والفراولة بين 7 و10 جنيهات، والكنتالوب بين 5 إلى 11 جنيهات، والموز البلدي بين 5.5 و7.7 جنيه، بينما يتراوح سعر البطيخ ما بين 21 و28 جنيهًا والمانجو السوداني ما بين 40 و70 جنيهًا. 

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