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تفاصيل اعترافات المتهم بسرقة المساكن في البساتين.. «خان الأمانة»

كتب:

مريم جاد
09:41 ص | الإثنين 08 مايو 2023
سرقة - تعبيرية

سرقة - تعبيرية

قررت النيابة العامة حبس المتهمين في قضية سرقة المساكن بالبساتين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بموافاة النيابة بالتقارير الفنية، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة لأستكمال التحقيقات بها.

اعترافات المتهم 

أوضحت التحقيقات، أن أحد المتهمين جار المجني عليه ومقيم بمحافظة القاهرة خاصة منطقة البساتين، له معلومات جنائية سابقة وارتكب واقعة سرقة سابقة بمنطقة أخرى بمساعدة المتهم الآخر.

وكشفت التحقيقات، عن اعترافات المتهم: «كنت بزوره كتير وعارف بيشيل فلوسه فين بالظبط لأني شوفته كذا مرة، وخططت كتير وعرفت أنفذ».

أضاف المتهم الآخر أمام النيابة العامة، قائلا: «سرقنا قبل كدا سوا  وكان معرفني المداخل والمخارج بتاعة الشقة، ومخطط لكل حاجة أنا يدوبك جيت ساعدته ونفذت».

العقوبة القانونية للمتهمين

من جهته، قال المحامي محمد ثابت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنَّ واقعة السرقة جريمة يعاقب عليها القانون، مبينًا أنَّ الواقعة المذكورة لم يرتكب فيها المتهم أي ظرف من «الظروف المشددة» المنصوص عليها في المادة 317 من قانون العقوبات، لذلك فإن العقوبة المتوقعة للمتهم هي السجن بمدة لا تتجاوز العامين، طبقًا للمادة 318 من قانون العقوبات.  

 

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بقلم مريم جاد