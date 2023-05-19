شعبة الخضراوات والفاكهة: تراجع الأسعار بالأسواق والبطاطس بـ5 جنيهات

سجلت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم تراجعاً ملحوظاً في الأسواق المصرية يقدر بنحو 15% في الصنف الواحد، كما تشهد الأسواق غزارة في المعروض بسبب بدء العروة الصيفية، في ظل توقعات بانخفاض آخر قريباً، بحسب ما صرح به حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية لـ«الوطن».

أسعار الفاكهة

وأضاف "النجيب" أن سعر التفاح المصري يتراوح بين 5 و22 جنيهًا، والخوخ بين 5 و15 جنيهًا، كما يتراوح سعر الليمون البلدي بين 5 و15 جنيهًا، والجوافة بين 6 و12 جنيهًا، والفراولة بين 7 و10 جنيهات، والكنتالوب بين 5 إلى 10 جنيهات، والموز البلدي بين 5.5 و7.7 جنيه، بينما يتراوح سعر البطيخ ما بين 21 و28 جنيهًا والمشمش يتراوح ما بين 18 و22 جنيها.

أسعار الخضروات

وأوضح نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية أن سعر الطماطم يتراوح ما بين 3.5 و5.5 جنيه والبطاطس ما بين 4 و5 جنيهات، والبصل ما بين 9 و13 جنيهاً، والكوسة ما بين 6 إلى 9 جنيهات، والجزر بدون عروش يتراوح سعره ما بين 2.5 و6.5 جنيه، والفاصوليا ما بين 8 إلى 12 جنيهاً.

و تابع أن سعر الخيار البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات، بينما يتراوح سعر البسلة بين 18 و21 جنيهًا، والفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات والثوم بين 20 و28 جنيها، بينما يتراوح سعر ورق العنب البناتي والبلدي بين 15 و20 جنيهًا.