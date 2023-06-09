ضبط 2411 قضية تموينية خلال شهر بالجيزة

تمكنت محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية التموين، من ضبط 2411 قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضي، بإجمالي مضبوطات حوالي 643 طنًا، في إطار الحملات التموينية على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

التفتيش على المنشآت التجارية والمحال

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري، بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

ضمان وصول الدعم لمستحقيه

وأشار إلى أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتكثيف الرقابة والتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من العميد يحيى زغلول، مدير مباحث التموين بالجيزة، عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضي، والتي شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة، تضمنت 37 قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات حوالي 469 طنًا و42 ألف لتر زيوت طعام وأرز وكيماويات زراعية ومصنعات لحوم وأسماك وكفتة وحواوشي ودهون حيوانية ومقطعات دواجن وسمبوسك ولانشون ودقيق وأعشاب وعصائر ودهانات وسجائر ومسطردة ودواجن وطحينية وسكر وشاي ومخللات ومطهرات وشيكولاتة وزبدة فول سوداني وجبن وموتزريلا وتوابل ومكسرات ومنتجات ألبان وصلصة وخل تفاح وذرة وأدوية، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم

كما أسفرت الحملات عن ضبط 889 قضية في مجال المطاحن والمخابر البلدية بإجمالي 145 طن دقيق، تنوعت بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم، وعدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، وإدارة مخبز بدون ترخيص.

وفي مجال البدالين التموينين تم ضبط 2 قضية تموينية للاستيلاء والتجميع بضبطيات بلغت 28 طنا و300 كيلو زيت وسكر مدعمة من قبل الدولة تم تجميعها والاستيلاء عليها و11 بطاقه تموينية بحوزة مخالفين لصرف السلع المدعمة.

كما تم ضبط 1465 قضية في مجال المحال العامة لعدم حمل شهادة صحية وعدم الالتزام بالسعر الرسمي وإدارة منشأة بدون ترخيص