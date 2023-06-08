أمطار خفيفة على بورسعيد.. وحركة الصيد مستمرة

أكد مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري في بورسعيد، انتظام حركة الصيد، رغم سقوط أمطار خفيفة منذ قليل على المحافظة، موضحا أن مراكب الصيد خرجت فجر اليوم من رصيف الميناء ومنتظر عودتها عصرا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن غرفة عمليات الميناء لم تتلق أي شكاوى عبر الأجهزة المختصة، مشيرا إلى أنه يجرى متابعة حالة الطقس على مدار الساعة.

أمطار وارتفاع درجات الحرارة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، أن بورسعيد من ضمن المحافظات الساحلية التي تتعرض لارتفاع درجات الحرارة حيث بلغت الصغرى 26 والكبرى 30 مع سقوط أمطار ونشاط للرياح بلغ 12 كيلومترا في الساعة.

من جهة أخرى، قال الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ، إن فرق الطوارئ انتشرت في شوارع الحي لمواجهة تقلبات طقس بورسعيد، موضحا أنه جرى انتشار سيارات الفاكيوم والنافوري وعمال وإدارات الأحياء، وجار تسليك بالوعات الأمطار والصرف الصحي لمنع تراكمات الأمطار.