أعلنت مصر للطيران الناقل الوطني المصري وعضو تحالف ستار العالمي، عن تشغيل أحدث خطوطها الجوية إلى كل من مانشستر بإنجلترا اعتبارًا من يوليو المقبل، ودلهي بالهند اعتبارًا من أغسطس المقبل، وذلك في ظل جهودها المستمرة من أجل تنشيط حركة السياحة والسفر، واستمرارا لخطة التطوير والتحديث والتوسع في شبكة الخطوط الجوية التي تشهدها مصر للطيران.

«مصر للطيران» تتوسع في شبكة خطوطها الجوية وتفتتح خطين جديدين إلى مانشستر ودلهي

ويأتي افتتاح هذه الخطوط الجديدة في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني للربط بين جمهورية مصر العربية ومختلف دول العالم من خلال مطار القاهرة المحوري، واستكمالا للخطة الطموحة التي تنتهجها الشركة لتوسيع شبكة الخطوط التي تصل إليها مباشرة، حيث أضافت مصر للطيران مؤخرا إلى شبكة خطوطها خط دكا ببنجلاديش ونيوجيرسي بأمريكا الشمالية.

وتمثل هذه الخطوط الجديدة نقاط توسع إضافية لشبكة مصر للطيران في قارتي آسيا وأوروبا وتخدم عملاء جددا للشركة حول العالم، حيث إنه من المخطط أن تشغل الشركة 5 رحلات أسبوعية إلى مانشستر بإنجلترا إعتبارا من 15 يوليو القادم أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والسبت والأحد بطراز B737-800NG، على أن تكون رحلة الذهاب في العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة على رحلة رقم MS781 والتي تصل في الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت مانشستر.

أما عن خط دلهي بالهند فمن المقرر أن تشغل الشركة 4 رحلات أسبوعية اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل، كما تخطط مصر للطيران لتشغيل رحلاتها على هذا الخط بأحدث طرازات الشركة A320neo، علي أن تكون رحلة الذهاب الساعة 11:40 بتوقيت القاهرة علي رحلة رقم MS973 أيام الجمعة والأحد و تصل الساعة 20:45 بتوقيت دلهي، كما تقلع رحلة أخري الساعة 23:50 بتوقيت القاهرة علي رحلة رقم MS975 أيام الخميس والسبت وتصل الساعة 8:55 اليوم التالي بتوقيت دلهي.

ويمكن لعملاء مصر للطيران حجز تذاكر سفرهم علي الخطين الجديدين عن طريق الموقع الإلكترونى لمصر للطيران Egyptair.com أو مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم أو وكلاء السياحة والسفر.

مصر للطيران_الناقل الوطني تتوسع في شبكة خطوطها الجوية وتفتتح خطين جديدين إلي مانشستر ودلهي

القاهرة في 11 يونيو 2023

في ظل جهودها المستمرة من أجل تنشيط حركة السياحة والسفر، واستمرارا لخطة التطوير والتحديث والتوسع في شبكة الخطوط الجوية التي تشهدها مصر للطيران، أعلنت مصر للطيران _الناقل الوطني المصري وعضو تحالف ستار العالمي، عن تشغيل أحدث خطوطها الجوية إلي كل من مانشستر بانجلترا اعتبارًا من يوليو القادم، ودلهي بالهند اعتبارًا من أغسطس القادم.

ويأتى افتتاح هذه الخطوط الجديدة في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني للربط بين جمهورية مصر العربية ومختلف دول العالم من خلال مطار القاهرة المحوري، واستكمالا للخطة الطموحة التي تنتهجها الشركة لتوسيع شبكة الخطوط التي تصل إليها مباشرة حيث أضافت مصر للطيران مؤخرا إلي شبكة خطوطها خط دكا ببنجلاديش ونيوجيرسي بأمريكا الشمالية.

الخطوط الجديدة تمثل نقاط توسع إضافية لشبكة مصرللطيران في قارتي أسيا وأوروبا

حيث تمثل هذه الخطوط الجديدة نقاط توسع إضافية لشبكة مصرللطيران في قارتي أسيا وأوروبا وتخدم عملاء جدد للشركة حول العالم، حيث أنه من المخطط أن تشغل الشركة 5 رحلات أسبوعية إلي مانشستر بانجلترا إعتبارا من 15 يوليو القادم أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والسبت والأحد بطراز B737-800NG، علي أن تكون رحلة الذهاب في العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة على رحلة رقم MS781 والتي تصل في الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت مانشستر.

أما عن خط دلهي بالهند فمن المقرر أن تشغل الشركة 4 رحلات أسبوعية اعتبارا من الأول من أغسطس القادم، كما تخطط مصر للطيران لتشغيل رحلاتها علي هذا الخط بأحدث طرازات الشركة A320neo، على أن تكون رحلة الذهاب الساعة 11:40 بتوقيت القاهرة على رحلة رقم MS973 أيام الجمعة والأحد و تصل الساعة 20:45 بتوقيت دلهي، كما تقلع رحلة أخري الساعة 23:50 بتوقيت القاهرة على رحلة رقم MS975 أيام الخميس والسبت وتصل الساعة 8:55 اليوم التالي بتوقيت دلهي.

ويمكن لعملاء مصر للطيران حجز تذاكر سفرهم علي الخطين الجديدين عن طريق الموقع الإلكترونى لمصر للطيران Egyptair.com أو مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم أو وكلاء السياحة والسفر.