صاحب سؤال «عايز اطمن على بكرة»: الرئيس أعطاني أملا.. و«مكنتش مصدق رده»

وجه محمد الرومي، أمين الشباب بحزب مستقبل وطن بمركز دمنهور، وأحد الحضور في لقاء الرئيس مع الأهالي بالبحيرة أمس، سؤالين إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأول حول مستقبل مصر «عايز اطمن على بكرة»، والثاني حول رأي الرئيس في السوشيال ميديا، لكن الشاب الثلاثيني، لم يكن يعلم أن الرئيس سوف يهتم بسؤاليه ويتحدث عنهما في اليوم التالي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظة الإسكندرية.

وقال الرئيس السيسي اليوم على هامش كلمته: «فيه شاب سألني في البحيرة أمس عن مستقبل مصر، وقالي عايز اطمن على بكرة، وأنا بقوله اطمن، كل اللي بنعمله هو علشان بكرة مش علشان دلوقتي».

وقال الرومي في تصريحات لـ«الوطن»، عقب حديث الرئيس اليوم: سعيد إن الحظ حالفني بالحديث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس خلال زيارته التاريخية لمحافظة البحيرة، فضلا عن أن سؤالي كان غير مرتب على الإطلاق بل كان حديثي مع الرئيس بتلقائية كبيرة.

حديثي مع الرئيس السيسي من القلب للقلب

وأضاف أمين الشباب بحزب مستقبل وطن بمركز دمنهور خلال حديثه لـ«الوطن»، أن اختياره لتوجيه سؤال للرئيس السيسي كان بشكل عشوائي وليس مرتب له مثلما يروج لجان التنظيم الإرهابي، وأنه فوجئ وقتها وقرر أن يوجه السؤال بصورة طبيعية ولم يكن قد قام بتحضيره من قبل: «قمت بتوجيه سؤال يدور في ذهن ملايين الشباب من المصريين وهو الاطمئنان على مستقبل مصر، وسؤالي ما كان مرتب، الحديث مع الرئيس السيسي كان من القلب للقلب، وكنت عايز اطمن على بكرة لأن الشباب كلهم بيسألوا هذا السؤال».

وأوضح أنه كان سعيد للغاية للحديث مع رئيس الجمهورية لأن محافظة البحيرة لم يزورها أحد من الرؤساء منذ ما يقارب 40 عاما، وفي نفس الوقت هناك شباب عاشوا وماتوا لم يتحدثوا مع رئيس الجمهورية: «الريس عطاني أمل في بكرة، لأن لما شاب بسيط من قرية يسمعه رئيس جمهورية ويتكلم معاه بتلقائية، دليل إن عندنا رئيس إنسان في المقام الأول».

وتابع: «حديث الرئيس السيسي عني اليوم خلال افتتاح محطة تحيا مصر بأن شاب من البحيرة وجه له سؤال، دليل إنه يهتم بكلام كافة المواطنين، وحريص على الإجابة على كل الأسئلة بشفافية، وحديثه معي كان من القلب، ومكنش كلام عادي، كان كلام اب لأبنه وهذا شرف لي قبل كل شيء وافتخر بحديثي مع الرئيس طول عمري».

السيسي يفتتح محطة تحيا مصر بالإسكندرية

وكان قد تحدث الرئيس السيسي عن الشاب محمد الرومي، أمين الشباب بحزب مستقبل وطن بمركز دمنهور خلال افتتاحه لمحافظة الإسكندرية قائلا: «امبارح شاب في البحيرة قالي عايز اطمن على بكره.. قولتله اطمن، احنا كل اللي بتعمله مش علشان دلوقتي، علشان بكره».