انطلاق الملتقى السياحي الدولي لقبيلة الحويطات في دهب الشهر المقبل

أعلنت اللجنة المنسقة للملتقى السياحي الدولي لقبيلة الحويطات 2023 عن تفاصيل الملتقى المقرر انطلاقه في يوليو المقبل بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء.

وكشف مسئولو اللجنة الإعلامية عن أن الملتقى سينطلق يوم الثلاثاء 18 يوليو ويستمر 4 أيام لينتهي يوم 21 يوليو، كما أوضحت اللجنة المنسقة أن هذا الملتقى الهدف منه التعارف بين أبناء عمومة قبيلة الحويطات من كافة الدولة العربية ودعم السياحة المصرية أيضا في صيف 2023.

ملتقى الحويطات يشهد حضور أبناء وعشائر الحويطات من الدول العربية

وكشفت اللجنة المنسقة للملتقى، أن الملتقى الدولي السياحي لقبيلة الحويطات في دهب 2023 سوف يشهد حضور أبناء وعشائر الحويطات من السعودية والأردن والإمارات والبحرين فلسطين بالإضافة لمصر الدولة التي تستضيف هذا الحدث المهم.