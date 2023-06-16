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491 ألف جنيه إيرادات 8 أفلام بالسينما في يوم واحد

كتب:

هبة أمين
11:36 م | الجمعة 16 يونيو 2023
سيد رجب فيلم 19 ب

سيد رجب فيلم 19 ب

جاء إجمالي إيرادات الأفلام التي تعرض في السينما حاليًا عن يوم أمس الخميس، 491 ألفا و175 جنيها، حيث تصدر قائمة الإيرادات اليومية، فيلم شوجر دادي، إذ حقق أمس 219 ألفا و182 جنيها، بطولة ليلى علوي وتامر هجرس وحمدي الميرغني وبيومي فؤاد ومحمد محمود ومي الغيطي وفرح الزاهد ومصطفى غريب، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

المراكز المتقدمة

جاء في المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية، فيلم يوم 13، حيث حقق الخميس 147 ألفا و104 جنيهات، بطولة أحمد داود ودينا الشربيني، وفي المركز الثالث فيلم بعد الشر بإيرادات 52 ألف و784 جنيه، بطولة علي ربيع وميرنا نورالدين ورنا رئيس وأس أس وعمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد.

المركز الرابع والخامس

جاء في المركز الرابع فيلم رهبة بطولة أحمد الفيشاوي ونسرين أمين وسما إبراهيم بإيرادات 33 ألفا و209 جنيهات، وفي المركز الخامس فيلم هارلي بطولة محمد رمضان ومي عمر ومحمود حميدة بإيرادات 32 ألفا و707 جنيهات.

مراكز أخيرة

وفي المركز السادس جاءت فيلم 19 ب، بإيرادات ألف جنيه و697، بطولة سيد رجب وناهد السباعي، وفي المركز السابع فيلم ابن الحاج أحمد بإيرادات 3 آلاف و998 جنيها، بطولة شيكو ورحمة أحمد وصبري فواز، وإسماعيل فرغلي، وفي المركز الثامن والأخير فيلم مغامرات كوكو بإيرادات 494 جنيها، بطولة شيرين رضا وخالد الصاوي وبيومي فؤاد وعمرو عبدالعزيز وطاهر أبو ليلة.

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بقلم هبة أمين