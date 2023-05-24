وقفة عرفات وعيد الأضحى و30 يونيو.. تعرف على الإجازات المنتظرة الشهر المقبل

ينتظر الموظفون والعاملون بالدولة والمؤسسات المختلفة، المناسابت الرسمية للحصول على الإجازات، ومع تبقي أيام قليلة على بدء شهر يونيو، نعرض أبرز الإجازات الرسمية به.

إجازات شهر يونيو 2023

وتتضمن إجازات شهر يونيو 2023، كما يلي، وفق أجندة مجلس الوزراء وتوقعات معهد الفلك.

- وقفة عيد الأضحى المبارك.. من المتوقع أن تكون يوم الثلاثاء 9 ذو الحجة، الموافق 27 يونيو 2023.

- عيد الأضحى المبارك.. الأربعاء 10 ذو الحجة، الموافق 28 يونيو 2023.

- آخر إجازة بشهر يونيو ستكون عطلة بمناسبة ثورة 30 يوينو، والتي ستوافق يوم الجمعة 12 ذو الحجة الموافق 30 يونيو 2023.

إجازات متبقية في عام 2023

أما الإجازات الرسمية المتبقية في مصر في 2023، فهي:

- إجازة رأس السنة الهجرية في يوم الأربعاء 19 يوليو.

- إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو، والي توافق يوم الأحد 23 يوليو.

- إجازة المولد النبوي وستوافق يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر.

- إجازة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر 1973، وتوافق يوم الجمعة، الموافق 6 أكتوبر.