رئيس «المصرية للمطارات» يتابع انتظام الخدمات وحركة التشغيل بمطار برج العرب

أجرى أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، صباح اليوم، زيارة مفاجئة لمطار برج العرب الدولي وذلك بغرض متابعة حركة التشغيل والتأكّد من تقديم كل الخدمات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

الطيار أحمد منصور: يجب مراعاة انتظام الخدمة بأعلى معايير الجودة

وخلال الزيارة، أجرى رئيس الشركة المصرية للمطارات بالمرور على مناطق الإجراءات بصالات السفر والوصول و تحميل الحقائب.

رافق منصور خلال الجولة بالمطار، مدير وقيادات المطار وعدد من رجال الجهات الأمنية.

ووجه «منصور» بضرورة مراعاة انتظام الخدمات المقدمة بالمطار بأعلى معايير الجودة، كما توجه بالشكر للعاملين بالمطار على مجهوداتهم وهنأهم بحلول عيد الأضحى المبارك.