رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

رئيس «المصرية للمطارات» يتابع انتظام الخدمات وحركة التشغيل بمطار برج العرب

كتب:

أيمن حمزة
03:20 م | الخميس 29 يونيو 2023
الطيار أحمد منصور يتفقد مطار برج العرب

الطيار أحمد منصور يتفقد مطار برج العرب

أجرى أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، صباح اليوم، زيارة مفاجئة لمطار برج العرب الدولي وذلك بغرض متابعة حركة التشغيل والتأكّد من تقديم كل الخدمات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

الطيار أحمد منصور: يجب مراعاة انتظام الخدمة بأعلى معايير الجودة

وخلال الزيارة، أجرى رئيس الشركة المصرية للمطارات بالمرور على مناطق الإجراءات بصالات السفر والوصول و تحميل الحقائب.

رافق منصور خلال الجولة بالمطار، مدير وقيادات المطار وعدد من رجال الجهات الأمنية.

ووجه «منصور» بضرورة مراعاة انتظام الخدمات المقدمة بالمطار بأعلى معايير الجودة، كما توجه بالشكر للعاملين بالمطار على مجهوداتهم وهنأهم بحلول عيد الأضحى المبارك.

اقرأ المزيد:

الرئيس يتفقد جامعة برج العرب.. ويُشيد بابتكارات الطلاب

أحد طلاب جامعة برج العرب عن لقائه بالرئيس السيسي: «بشكره عشان سمع أفكارنا»

معلومات عن جامعة برج العرب.. تفقدها الرئيس السيسي اليوم

«صحة الإسكندرية» ترفع الوعي الصحي للحجاج بمطار برج العرب: كتب وماسكات

السيسي يشيد بابتكارات الطلاب خلال تفقد جامعة برج العرب التكنولوجية

رئيس «الحركة الوطنية»: «حياة كريمة» في برج العرب لبت طموحات المواطنين

قطار الخير يصل مركز شباب برج العرب الجديد.. «لبسك لغيرك»

عاجل.. السيسي يصل إلى جامعة برج العرب التكنولوجية لافتتاح مشروعات قومية

معلومات عن جامعة برج العرب التكنولوجية.. رائدة في تأهيل الكوادر الفنية

جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب أدوات ومستلزمات طبية
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.