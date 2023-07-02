إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023 تتجاوز 21 مليون جنيه في 24 ساعة

جاء إجمالي إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى 2023 في شباك تذاكر السينما عن يوم أمس، نحو 21 مليونا و572 ألفا و182 جنيها، حيث تضم القائمة 4 أفلام، وهي حسب الترتيب في قائمة الإيرادات «بيت الروبي، وتاج، والبعبع، ومستر إكس»، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

بيت الروبي يتصدر إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023

تصدّر فيلم بيت الروبي، قائمة إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023، وحقق في شباك تذاكر السينما امس، إيرادات تقدّر بـ10 ملايين و146 ألفا و730 جنيها، وتجاوزت إجمالي إيراداته 50 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه في السينما، بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور، وتارا عماد، تأليف محمد الدباح ونهى القماش، إخراج بيتر ميمي.

إيرادات فيلم تاج

جاء فيلم تاج، في المركز الثاني بقائمة الإيرادات، حيث حقق أمس 5 ملايين و18 ألفا و860 جنيها، وتجاوزت حصيلة إيراداته 20 مليون جنيه، بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، وساندي، تأليف تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

إيرادات فيلم البعبع

جاء فيلم البعبع، في المركز الثالث بقائمة الإيرادات، حيث حقق أمس 4 ملايين و233 ألفا و454 جنيها، وتجاوزت حصيلة إيراداته 12 مليون جنيه، بطولة أمير كرارة، وياسمين صبري، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

إيرادات فيلم مستر إكس

وجاء فيلم مستر إكس، في المركز الرابع بقائمة إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023، حيث حقق أمس 2 مليون و173 ألفا و138 جنيها، وتجاوزت حصيلة إيراداته 9 ملايين جنيه، بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، وبيومي فؤاد، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.