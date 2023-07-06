5 ملايين و750 جنيها إيرادات 4 أفلام في السينما خلال 24 ساعة

جاء إجمالي إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى 2023 في شباك تذاكر السينما عن يوم أمس الأربعاء، بنحو 5 ملايين و735 ألف و729 جنيه، حيث تضم القائمة أربعة أفلام يتصدرها بيت الروبي، البعبع، تاج، مستر إكس، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

بيت الروبي أعلى إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023

تصدّر فيلم بيت الروبي، قائمة إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023، وحقق في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء، إيرادات تقدر بـ 2 مليون و747 ألف و650 جنيه، وتجاوزت إجمالي إيراداته 74 مليون جنيه على مدار أسبوعين منذ انطلاق عرضه بالسينما، بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور، تارا عماد، تأليف محمد الدباح ونهى القماش، إخراج بيتر ميمي.

إيرادات فيلم البعبع

قفز فيلم البعبع، إلى المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية وحقق أمس الأربعاء مليونا و208 آلاف و530 جنيها، وتجاوزت حصيلة إيراداته 21 مليون جنيه، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور،والطفل جان رامز وتيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

إيرادات فيلم تاج

تراجع فيلم تاج إلى المركز الثالث بقائمة الإيرادات اليومية حيث حقق أمس مليونا و100 ألف و644 جنيه، وتجاوزت حصيلة إيراداته 27 مليون جنيه، بطولة تامر حسني، دينا الشربيني، ساندي، تأليف تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

إيرادات فيلم مستر إكس

وفي المركز الرابع بقائمة الإيرادات اليومية جاء فيلم مستر إكس، حيث حقق أمس 678 ألف، وتتجاوز حصيلة إيراداته 13 مليون جنيه، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.