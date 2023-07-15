آخر موعد للإبلاغ عن قراءة استهلاك المياه لشهر يوليو إلكترونيا اليوم

أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنّ اليوم السبت، هو آخر موعد للإبلاغ عن قراءة العداد عن قيمة استهلاك المياه عن شهر يوليو الجاري إلكترونيا.

طرق الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه

وحددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من خلال المنشور، الآليات والخطوات التي يجب أن يتبعها مشتركو شركات المياه والصرف الصحي للإبلاغ عن قراءات عدادات المياه، وهي:

التسجيل من خلال تطبيق «قراءتي»

و«قراءتي» تطبيق يعتمد على توصيل القراءة الحقيقية والفعلية لكل اشتراكات العملاء بكل المحافظات، لتفادي التراكمات التي تحدث من خلال عدم التواجد أو مرور القارئ في توقيتات غير مناسبة للمشترك، ويتيح التطبيق تسجيل أكثر من عداد للعميل، إضافة إلى الاستعلام عن آخر قراءة أدخلها العميل، ويمكن تحميله عبر متجري «جوجل» و«أبل».

- الموقع الإلكتروني للشركة القابضة

- الموقع الإلكتروني للبوابة التجارية الإلكترونية.

- الاتصال بالخط الساخن للشركة القابضة للمياه 125، أو الإبلاغ عن قراءة عداد المياه عبر سيارات خدمة العملاء المتنقلة، أو مراكز خدمة العملاء بالشركات التابع لها المستهلك.

- إبلاغ المحصلين بالقراءة لتسجيلها على ماكينة الـ«pos» أثناء تحصيل الفاتورة.

خطوات تسجيل تطبيق قراءتي

وكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن الخطوات التي يجب أن يقوم بها المشترك للتسجيل على التطبيق لقراءة عداد المياه عن شهر يوليو 2023 كالتالي:

- الضغط على كلمات «ليس لدي حساب» وإنشاء حساب جديد.

- تسجيل بيانات العميل كما هي في فاتورة المياه.

- إدخال اسم المشترك الذي أنشأ الحساب.

- إدخال اسم المشترك الموجود في الفاتورة.

- إدخال البريد الإلكتروني «اختياري».

- إدخال رقم المشترك «العميل» الموجود في الفاتورة.

- اختيار الشركة التابعة للمشترك والموجودة في الفاتورة.

- بعد اختيار الشركة يظهر خانة اختيار الفرع التابع للعميل والموجودة في الفاتورة.

- إدخال الرقم القومي للعميل «اختياري».

- إدخال رقم التليفون المحمول الخاص بالعميل.

- اختيار كلمة مرور مناسبة، وإعادة ادخالها للتأكد من صحتها، ثم الضغط على زر أنشئ حساب.

- عند الضغط على زر دخول الشاشة الرئيسية للتطبيق، وبعد الضغط على الحساب الشخصي يستطيع المشترك مراجعة بياناته التي أدخلها عند التسجيل، وكذلك تغيير كلمة المرور بالضغط على كلمة تغيير.

- بالضغط على زر الاشتراكات يظهر «الاشتراكات» التي تم إدخالها، ويمكن التعديل عليها أو حذفها بالضغط عليا يظهر «تعديل - حذف».

- إدخال رقم المشترك جديد «رقم العميل» الموجود في الفاتورة، ويتم الضغط على زر إضافة اشتراك جديد.