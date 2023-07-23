إجراء المقابلة الشخصية للمتقدمين لوظائف شركة المياه بأسيوط اليوم

تبدأ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اليوم ولمدة 4 أيام حتي الأربعاء المقبل إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل 7 وظائف هي «فني معمل - فني أعمال صحية - فني ميكانيكا - فني كهرباء - فني مساحة - فني شبكات مياه واعمال صحية» وفقا لإعلان المسابقة رقم 4 لسنة 2021.

موعد ومكان إجراء المقابلة الشخصية لوظائف شركة المياه والصرف

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عبر منشور على الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» انه سيتم إجراء المقابلة الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف وفقا لإعلان المسابقة رقم 4 لسنة 2021 والذين اجتازوا الاختبار التحريري الذي سبق إعلان موعده بالصفحة الرسمية والموقع الرسمي للشركة، وعليهم التواجد في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم بقاعة الدكتور عبد الحميد عقده بالمبنى الإداري بكلية التجارة جامعة أسيوط لإجراء المقابلة الشخصية والتقييم طبقا للمواعيد المحددة بالكشوف .

رابط كشوف الأسماء للمتقدمين لشغل وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عبر المنشور أنه يمكن للمتقدمين لإجراء المقابلة الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف وفقا لإعلان المسابقة رقم 4 لسنة 2021 الاطلاع على رابط كشوف الأسماء عبر الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد من هنـــــــــــــــــــــا.