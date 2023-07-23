إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إزالة 9 حالات تعد جديدة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ليصل إجمالي ما جرى إزالته إلى 203 حالات تعد منها 136حالة تعد مباني على مساحة 18 ألفا و918 مترا، و67 حالة تعد على أراض زراعية، وذلك منذ بدء تنفيذ المرحلة الثالثة لإزالة التعديات في السبت 8 يوليو الجاري وحتى صباح اليوم الأحد 23 يوليو.

انتظام العمل بالمرحلة الثالثة من الموجة 21

وأكد محافظ بني سويف، خلال تصريحات صحفية، انتظام العمل بالمرحلة الثالثة من الموجة 21 لحملات إزالة التعديات، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وأشار إلى أن تلك الحملات المكثفة، تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

الالتزام ببرنامج زمني لتنفيذ الإزالات

وأكد المحافظ الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددا على الأراضي المُستردة، والتنسيق بين غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، وذلك في ظل تنسيق تام بين كل الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وبحسب البرنامج الزمنى الذي جرى إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.