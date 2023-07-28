2 مليون و457 ألف جنيه إيرادات 5 أفلام بدور السينما في 24 ساعة

جاء إجمالي إيرادات الأفلام المعروضة في شباك تذاكر السينما عن يوم أمس الخميس، بنحو 2 مليون و456 ألف و799 جنيها، إذ تضم القائمة خمسة أفلام وهي حسب الترتيب في قائمة الإيرادات «بيت الروبي، البعبع، مستر إكس، تاج، مطرح مطروح»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات بيت الروبي

تصدّر فيلم بيت الروبي، قائمة إيرادات الأفلام، وحقق في شباك تذاكر السينما أمس، إيرادات تتجاوز مليون جنيه، وكسر إجمالي إيراداته حاجز الـ 111 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه بالسينما، بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور، تارا عماد، تأليف محمد الدباح ونهى القماش، إخراج بيتر ميمي.

إيرادات فيلم البعبع

جاءت إيرادات فيلم البعبع، أمس بنحو نصف مليون جنيه، وتجاوزت حصيلة إيراداته 38 مليون جنيه، وهو من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور،والطفل جان رامز وتيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

إيرادات فيلم مستر إكس

جاءت إيرادات فيلم مستر إكس، إذ تجاوزت أمس 444 ألف جنيه، وتتجاوز حصيلة إيراداته 25 مليون جنيه، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.

إيرادات فيلم تاج

حقق فيلم تاج، إيرادات أمس بنحو 345 ألف جنيه، وتجاوزت حصيلة إيراداته 42 مليون جنيه، بطولة تامر حسني، دينا الشربيني، ساندي، تأليف تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

إيرادات فيلم مطرح مطروح

حقق فيلم مطرح مطروح، إيرادات أمس تقدر بـ 143 ألف جنيه، وتتجاوز حصيلة إيراداته في أول أسبوعرض بالسينما مليون ونصف مليون جنيه، بطولة محمود حميدة، شيماء سيف، كريم فهمي، تأليف محمد عز، إخراج وائل إحسان.