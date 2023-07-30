عاجل.. طقس اليوم شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة على هذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد، متوقعة أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة والرطوبة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وخلال ساعات الليل يكون مائلا للحرارة رطبا على جميع الأنحاء.

ورغم انكسار الموجة الحارة التي استمرت منحو 16 يوما وانخفاض درجات الحرارة من 2 إلى 3 درجات إلا أن هيئة الأرصاد توقعت استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة الجو.

حالة الطقس اليوم والظواهر المتوقعة

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية المتوقعة في حالة الطقس اليوم، توقعت الأرصاد الجوية انتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما توقعت الهيئة نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم السبت 29 يوليو على النحو التالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.