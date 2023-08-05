إعلان حالة التأهب للتحذير من غارات جوية في عدة مناطق أوكرانية

أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة التأهب للتحذير من غارات جوية في عدة مناطق: «خاركيف، ميكولايف، أوديسا، بولتافا، دنيبروبيتروفسك، كيروفوجراد»، وفي الأجزاء الخاضعة لسيطرة «كييف» في مقاطعتي «زابوريجيا، خيرسون»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية،

وفي 30 سبتمبر 2022، أعلنت السلطات الروسية ضم «لوجانسك، دونيتسك» بالإضافة إلى«زابوريجيا، خيرسون» إلى أراضي «روسيا الاتحادية» على إثر استفتاء.

وفي وقت سابق، قالت وكالة «رويترز» للأنباء، إن انفجارات وقعت في «شبه جزيرة القرم»، التي أعلنت «موسكو» ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية» في 2014، مشيرة إلى أنباء عن هجوم بمسيرات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

توقف حركة المرور على «جسر القرم»

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال سكان في «شبه جزيرة القرم»، إن انفجارا وقع بالقرب من «جسر القرم»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وتوقفت حركة المرور على «جسر القرم» في وقت سابق، ويعد التوقف الثالث من هذا النوع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار مسؤولون آخرون موالون لروسيا ،إلى أن الانفجارات مرتبطة بهجوم مسيرات أوكرانية، فيما أوضحت وسائل إعلام أوكرانية، أن 3 انفجارات وقعت في المنطقة، مضيفة أن مسيرات أوكرانية هاجمت ناقلة نفط تحمل اسم «إس.آي.جي»، رافعة العلم الروسي، في «مضيق كيرتش».

روسيا: تعرض ناقلة مدنية روسية لهجوم بزوارق مسيرة بالقرب من «مضيق كيرتش»

تعرضت ناقلة مدنية روسية لهجوم بزوارق مسيرة أوكرانية، بالقرب من «مضيق كيرتش»، دون تسجيل إصابات في صفوف الطاقم، وفقا لما أعلنه مركز «التنسيق البحري الروسي».

وأشار مركز «التنسيق البحري الروسي»، إلى تعرض غرفة محرك الناقلة لأضرار، مؤكدا وصول زورقي القطر لسحب الناقلة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا السوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، قالت مصادر أوكرانية إن سفينة تابعة للبحرية الروسية تضررت جراء هجوم بزورق مسير في البحر الأسود.

إصابة السفينة «أولينيجورسكي جورنياك»

وقالت مصادر في جهاز الأمن الأوكراني، إن السفينة «أولينيجورسكي جورنياك» أصيبت وتعرضت لخرق خطير، مشيرة لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إلى أن زورقا مسيرا كان يحمل 450 كيلوجراما من الديناميت اصطدم بالسفينة. وأشارت تقارير في وقت سابق، إلى أن الهجوم وقع بالقرب من ميناء «نوفوروسيسك الروسي».

وفي وفي وقت سابق، أكد أوليج كريوتشكوف مستشار رئيس «شبه الجزيرة»، التي ضمتها «موسكو» في 2014، إلى أراضي «روسيا الاتحادية»، الإعلان عن تهديد بشن هجوم على «جسر القرم».

ومساء أمس الجمعة، علقت حركة المركبات على «جسر القرم» مؤقتا.

وأشار كريوتشكوف، عبر «تليجرام»، إلى أن الأصوات العالية التي سمعها سكان كيرتش قبل ساعة، لا علاقة لها بـ«جسر القرم»، مشددا أنه لا يستطيع تأكيد المعلومات الخاصة بالانفجارات.

وفي «لندن»، قال السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، إن الجيش الروسي استعاد العديد من البلدات التي استولت عليها القوات الأوكرانية المسلحة مؤخرا، مضيفا خلال مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن تقارير وزارة الدفاع البريطانية تتضمن معلومات غير صحيح، التي تزعم بتقدم هجوم «كييف» المضاد.

8 طيارين أوكرانيين فقط جاهزون لمباشرة التدريب على «إف 16»

وفيما يتعلق بطائرات «إف 16»، قالت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، إن 8 طيارين أوكرانيين فقط «يجيدون اللغة الإنجليزية» من أصل 32 طيارا، جاهزون لمباشرة التدريب على المقاتلات بسبب حاجتهم لدورات تحسين مستوى اللغة الإنجليزية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي «واشنطن»، قال رئيس مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية، جيمس أوبراين، إن الولايات المتحدة تطلب من «موسكو»، توضيح مطالبها مقابل استئناف مبادرة حبوب البحر الأسود «صفقة الحبوب»، مكررا في مؤتمر صحفي تصريحات الوزير أنتوني بلينكن، بأن روسيا صدرت رقما قياسيا بلغ 61.8 مليون طن من الحبوب في 2022 ، ما يمثل زيادة بنسبة 10 إلى 15% عن أي عام سابق.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خلال مباحثات مع نظيره البولندي، ماريوش بلاشاك، أهمية مواصلة تقديم الدعم العسكري القوي لـ«كييف»، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع «البنتاجون»، باتريك رايدر، إن الوزيران، بحثا تواجد مقاتلي مجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة في بيلاروسيا، وتوترات «وارسو» و«مينسك» الأخيرة.