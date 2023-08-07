تخفيف الأحمال عن 39 منطقة بجنوب القاهرة.. اعرف المواعيد

نفذت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء خطة تخفيف الأحمال وانقطاعات التيار التي أعلن عنها مجلس الوزراء، في تمام الساعة الحادية عشر مساء اليوم الاثنين الموافق 7 من شهر أغسطس الجاري 2023 ولمدة 60 دقيقة حتى الساعة الثانية عشرة مساء، عن 39 منطقة المعادي والبساتين ومنشية ناصر.

موعد تخفيف الأحمال وقطع التيار بمنشية ناصر

وسيتم تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي بنفس المواعيد في 9 مناطق بشبكات منشية ناصر وهي كالتالي..

«شارع الكوك - مركز شباب منشية ناصر - الزبالين القديم - الطباشير القديم - منشية ناصر - مقطع الدير الزرايب - شارع مدرسة حارة حافظ - مساكن الحرفيين - رافع مياه الرزاز».

موعد تخفيف الأحمال وقطع التيار بالمعادي

وسيتم تخفيف الاحمال وقطع التيار بنفس المواعيد في 20 منطقة بشبكات المعادي وهي كالتالي..

** المعادي «مساكن امتداد اللاسكي - شارع 259 - شارع 161 - شارع 277 - شارع 279 - شارع النادي - تقسيم الخطيب - مساكن نيركو - الشطر الرابع المعادي الجديدة - شارع الجعفري - شارع الثورة - شارع حسن جوهر - حدائق المعادي - شارع 9 - شارع 73 - شارع التعاون حدائق المعادي - مساكن الاصلاح الزراعي - شارع المحمدي جلال - شارع انور السادات - شارع سالم البدوي - شارع ابو الوفا - شارع حسنين الدسوقي بحدائق المعادي»

مواعيد تخفيف الأحمال وقطع التيار بالبساتين

وسيتم تخفيف الأحمال وقطع التيار بنفس المواعيد في 10 مناطق بشبكات البساتين

«شارع أحمد عبد الحافظ - شارع مسجد الإسلام - شارع الأباصيري - عزبة خير الله - شارع عبد القادر - شارع أحمد غانم - شارع تاج الدين - شارع أمجد - شارع سيد عبد الحافظ - دار السلام»

عناوين جميع إدارات وشبكات شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

وتستعرض «الوطن» عناوين جميع الإدارات الواقعة بنطاق عملها بمحافظة القاهرة «شبكات - إيرادات» تسهيلا على المواطن لمعرفة الإدارة والفرع التابع له.

- شبكات غرب القاهرة - شارع شنن بالسبتيه - .

- شبكات السيدة زينب - 8 ش علي حسن بجوار مستشفى المنيرة

- شبكات المعادي - 3 ش وادي النيل المعادي.

- شبكات حلوان - شارع محمد السيد أمام بريد حلوان .

- شبكات 15 مايو - مجاورة 3 المشروع الأمريكي .

- شبكات القلعة - 1 ميدان صلاح الدينبجوار قسم الخليفة .

- شبكات المقطم - الهضبة العليا منطقة ع - بجوار ورش شركة النصر .

- شبكات البساتين - ش البساتين العمومي أمام شرطة البساتين.