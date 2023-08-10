«الإسكان»: تذليل كل العقبات لتنفيذ مشروع محطة معالجة إسكندرية

ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون البنية الأساسية، اجتماعاً لمتابعة موقف مشروع عملية توسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية في الإسكندرية، بحضور قيادات الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU) واستشاري المشروع؛ لمتابعة موقف المشروعات المختلفة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ تلك المشروعات للإسراع في معدلات التنفيذ والاستفادة منها.

مشروع محطة معالجة إسكندرية الغربية

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أنّ المشروع يستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة معالجة الصرف الصحي الغربية في الإسكندرية من 462 ألف متر مكعب/يوم إلى 630 ألف متر3/يوم، ورفع كفاءة المحطة من المعالجة الأولية إلى المعالجة الثنائية، ومعالجة الحمأة الناتجة من المحطة باستخدام الهواضم، وتحسين الوضع البيئي، وتوليد طاقة كهربائية.

وأكد أهمية التنسيق المستمر بين جميع أطراف تنفيذ المشروع بغرض الإسراع من وتيرة تنفيذ التجهيزات، تمهيدًا لبدء أعمال التنفيذ وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي قد تواجه تنفيذ المشروع.

مشروع محطة معالجة التنقية الغربية

استعرض ممثلو الجهاز التنظيمي خصائص الصرف الصحي الخام والصرف الصناعي من واقع النتائج التاريخية وبعض النتائج الحالية لمدخل محطة معالجة التنقية الغربية وبعض نقاط شبكات التجميع.

واتفق المسؤولون على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة والتي تتفق مع المشروعات الجاري تنفيذها في نطاق أعمال مشروع محطة معالجة التنقية الغربية، وتضمين ذلك في مستندات الطرح الخاصة بالمشروع للحفاظ على الاستثمارات المتاحة للتنفيذ وتحقيق أقصى استفادة من تلك الاستثمارات.