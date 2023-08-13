مواعيد تخفيف الأحمال بـ17 منطقة في شبرا والزاوية وعين شمس اليوم

قررت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، تنفيذ جدول تخفيف الأحمال وقطع التيار اليوم عن 17 منطقة بشبرا والزاوية وعين شمس، لمدة ساعة في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء اليوم حتى الساعة الثامنة مساء.

مناطق تخفيف الأحمال وقطع التيار بشبرا والزاوية

وستقوم شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، تخفيف الأحمال وقطع التيار في 10 مناطق بشبرا والزاوية لمدة ساعة من السابعة حتى الثامنة مساء اليوم كالآتي:

** شبرا والزاوية «شارع طوسون - شارع يوسف جاد - شارع شبرا - شارع الترعة - شارع الكرجي بشبرا مصر - شارع العمرة الجسيمة - شارع الشركات - شارع محمود يوسف بالشرابية - جزء من شارع عبد الحميد المأزون بالزاوية».

مناطق تخفيف الأحمال وقطع التيار في عين شمس

وستقوم شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تخفيف الأحمال وقطع التيار في 7 مناطق بعين شمس لمدة ساعة من السابعة حتى الثامنة مساء اليوم كالآتي:

** عين شمس «عين شمس الشرقية - عين شمس الغربية - شارع مصطفى حافظ بعين شمس الشرقية - شارع عمان - شارع محمد إمام - شارع عين شمس - عرب جسر السويس».

قطاعات محافظة القاهرة الواقعة بنطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

وتستعرض «الوطن» أرقام التليفونات الخاصة بجميع الإدارات الواقعة بنطاق عمل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بمحافظة القاهرة «شبكات - إيرادات» تسهيلا على المواطن لمعرفة الإدارة والفرع التابع له.

- وتضم شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء «شمال وشرق القاهرة – مدينة القاهرة الجديدة».

- قطاع الحلمية ويضم «الحلمية – المطرية – المرج - الخانكة».

- قطاع شبرا ويضم «شبرا مصر».

- قطاع مدينة نصر ويضم «مدينة نصر – العباسية – القاهرة الجديدة».

- قطاع مصر الجديدة ويضم «مصر الجديدة – السلام – العبور».

- قطاع مدينة نصر ويضم 9 إدارات وهي «العباسية - الظاهر- مدينة نصر- شروق مدينة نصر- زهراء مدينة نصر- التجمع الخامس - الرحاب - التجمع الأول - القطامية».

- قطاع شبرا ويضم 11 إدارة وهي «شبرا مصر- الزاوية - الشرابية - روض الفرج - شبرا الخيمة - بيجام - منشية عبدالمنعم رياض - منشية الحرية - بهتيم – مسطرد - القناطر الخيرية».

- ويضم قطاع مصر الجديدة: 6 إدارات وهي «مصر الجديدة - النزهة - النهضة - العبور - أحمد عرابي – إدارة السلام».

- ويضم قطاع الحلمية 12 إدارة وهي «الزيتون - عين شمس - الحدائق - الأميرية - المطرية - المرج - عزبة النخل - قباء - الخصوص - الخانكة – القلج – قرى الخانكة».