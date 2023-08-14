غلق مطعم مخالف وإزالة تعديات في البدرشين وأوسيم بالجيزة

استجابت محافظة الجيزة لشكاوى المواطنين الواردة على الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على «فيسبوك»، تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بسرعة التعامل مع الشكاوى الواردة إلى الصفحة الرسمية للمحافظة.

حملة للتفتيش على أحد مطاعم منطقة ميت رهينة

ووجه محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة البدرشين، بشن حملة من إدارة رخص المحال للتفتيش على أحد مطاعم منطقة ميت رهينة، نظرا للأضرار التي يتسبب بها للأهالي، حيث تبين أن المطعم يعمل بدون ترخيص ويحدث ضوضاء ويتعدى على الطريق العام، وعلى الفور، وبالتعاون مع شرطة المرافق، تم تشميع وإغلاق المطعم.

رفع مخلفات بمنطقة الجامع الكبير في مناشي البلد

وأكد محافظ الجيزة، في بيان، أن إدارة الأدنى بمركز ومدينة منشأة القناطر قامت برفع تجمع للمخلفات بمنطقة الجامع الكبير بمناشي البلد، استجابة لمطالب المواطنين من سكان المنطقة.

واشارت محافظة الجيزة إلى أنه في مركز ومدينة أوسيم، تم رفع تعديات مطعم بشارع عزبة اليمن، والتشديد بعدم التعدي مجددا على الطريق العام والالتزام بمواعيد الغلق لتضرر المواطنين القاطنين بالمنطقة من إعاقته لحركة المارة وقيامه بالعمل على مدار اليوم وإحداث ضوضاء.

رفع كفاءة الطريق المؤدي إلى مطلع ومنزل الدائري

وتلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى بوجود تعديات للمحال وتجمعات للقمامة بالمنطقه المجاورة بمطلع ومنزل الطريق الدائري بمنطقه الكونيسة ومدرسة البنات بحي الطالبية.

ودفعت محافظة الجيزة بحمله من خلال حي الطالبية، للتعامل مع الشكوى ورفع كافة الإشغالات والتعديات والمخلفات، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الطرق والكباري بالمحافظة، برفع كفاءة الطريق المؤدي إلى مطلع ومنزل الطريق الدائري وتمهيده للتسهيل على قائدي المركبات.