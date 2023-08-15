حالة الجو في الفترة المتبقية من أغسطس.. هل نشهد موجة حارة جديدة؟

انتصف شهر أغسطس، ومضت الفترة الماضية بسلام، خاصة فيما يتعلق بحالة الطقس، حيث تحسنت الأجواء بشكل كبير عما شهدناه من موجات شديدة الحرارة في يوليو الماضي، ورغم أننا نعيش الآن أجواء ألطف، إلا أن الكثيرون يهتمون بمعرفة حالة الطقس في الفترة المتبقية من شهر أغسطس.

حالة الطقس في الفترة المتبقية من أغسطس

ذكر الدكتور محمود شاهين مدير عام الإندار المبكر وعضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المتوقع استمرار تحسن الأجواء خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أنه كلما تقدمنا في شهر أغسطس، تقل فرص وجود الموجات الحارة، وأن وجدت فإنها لا تستغرق أكثر من 24 ساعة.

تحسن الطقس في الفترة الحالية

أما خلال الأيام الحالية، فإن البلاد تشهد تحسن في حالة الطقس، وانخفاض في درجات الحرارة، وأرجع الدكتور محمد شاهين سبب ذلك إلي تكون السحب الركامية والرياح، يحيث يعملان كلاهما على تحسين حالة الطقس، مشيرا إلى تحسن حالة الطقس في أغسطس أمرا طبيعيا، حيث تكون درجات الحراة في هذا التوقيت من العام حول المعدل الطبيعي بل وأقل من المعدل الطبيعي، نتيجة تأثر البلاد بمرتفع العروض الوسطى والكتل الهوائية الباردة القامة من أوروبا، والمنخفض الجوي.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بطقس الأيام المقبلة، فإنه يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة صباحا على عدة مناطق، مما يساعد على تلطيف الأجواء.

تحذير من الرياح وارتفاع الأمواج

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، مشيرة إلى أن سرعة الرياح تتراوح بين 50 و70 كم/س، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 2.5 و3.5 متر، كما تنشط الرياح على شواطئ من البحر المتوسط، وخاصة مطروح والعلمين والإسكندرية ودمياط وبلطيم وبورسعيد، وتتراوح سرعتها بين 30 و50 كم/س، ويكون هناك ارتفاع في الأمواج يتراوح بين 1.5 و2.5 متر.

أمطار تصل إلى حد السيول

كما تنشط الرياح على عدة مناطق، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة، ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من جنوب سيناء، وقد تكون رعدية أحيانا، وتصل حد السيول على سانت كاترين على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 16 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة والمحسوسة 42 مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.