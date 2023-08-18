مواعيد تخفيف الأحمال عن 16 منطقة بشمال الجيزة اليوم

تنفذ شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء خطة تخفيف الأحمال وقطع التيار عن 16 منطقة بشمال ريف الجيزة الواقعة بنطاق عمل الشركة بمحافظة الجيزة لمدة ساعة تبدأ من الرابعة عصر اليوم وحتى الخامسة.

مناطق تنفيذ خطة تخفيف الأحمال وقطع التيار بشمال الجيزة

وحددت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء المناطق التي سيتم تخفيف الأحمال وقطع التيار عنها بشمال ريف الجيزة كالتالي «أبو غالب - مزارع أبو غالب - بني سلامة - بني سلامة غرب - مطلع أبو سمرة بأبوغالب - المليفقة - القطا بأبوغالب - الاسعاف بأبو غالب - مزارع بالقطا بأبو غالب - كفر أبو حديد بأبو غالب - مزارع حجازي بأبو غالب - الريف الاوروبي بأبو غالب - اتريس بأبو غالب - مزارع ببني سلامة بأبو غالب - مزارع الهلال بأبو غالب - برقاش مزارع بجوار قسم القطا»

أرقام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

وتنشر «الوطن» أرقام التليفونات الخاصة بجميع الإفرع الواقعة بنطاق عمل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بمحافظة الجيزة «شبكات - إيرادات» تسهيلا على المواطن لمعرفة الإدارة والفرع التابع له:

- شبكات الدقي - ش نوال بجوار قسم العجوزة - 37605537.

- إيرادات الدقي - 33365472.

- شبكات بولاق الدكرور - ش ترعة الزمر أمام محطة مترو فيصل المشابك - 37348933.

- إيرادات بولاق الدكرور - 33307086.

- شبكات الهرم 1 محطة الأوبرج ش الهرم - 35857975.

- إيرادات الهرم 1 - 35868265.

- شبكات الهرم 2 - 35822541.

- إيرادات الهرم 2 - 35868265.

- شبكات بشتيل - بشتيل البلد ش المصرف بجوار السنترال - 33558488.

- إيرادات بشتيل - 33500767.

- شبكات 6 أكتوبر- طريق المصانع الحي 12 - 38322280.

- إيرادات 6 أكتوبر - 38330476.

- شبكات الشيخ زايد - الحى الأول مجاورة 4 عمارة 32 - 38521692.

- إيرادات الشيخ زايد - 38521571.

- شبكات شمال ريف الجيزة 1- كرداسة ش سعد زغلول - 37994405.

- إيرادات شمال ريف الجيزة 1 - 37990319.

- شبكات شمال ريف الجيزة 2 - أوسيم 80 ش الجمهورية - 38714658.

- إيرادات شمال ريف الجيزة 2 - 38940260.

- شبكات وسط ريف الجيزة - البدرشين بجوار السنترال - 38035247.

- إيرادات وسط ريف الجيزة - 38021449.

- شبكات جنوب ريف الجيزة - ش شكري القوتلي بلوك 31 العياط شرق - 38607361.

- إيرادات جنوب ريف الجيزة - 38600113.