عالم أزهري: النبي محمد علمنا كيف نكتشف طاقات الشباب والأطفال ونستغلها

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يستثمر طاقات الشباب والأطفال في الطريق الصحيح، لافتا إلى أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يكتشف طاقات الأطفال والشباب.

سيدنا عبد الله عباس يجمع الأحاديث من الصحابة

وتابع العالم الأزهري، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: «سيدنا عبدالله بن عباس، اكتشف فيه ذكاء فى فهم القرآن الكريم، فاختصه بدعاء إن ربنا يفقهه فى الدين، فسيدنا عبدالله عباس، بعد وفاة سيدنا النبى كان يخرج للصحابة ليجمع منهم الأحاديث، حتى يحقق دعوة سيدنا النبى».

غرس أهمية التعلم في الأبناء

وأوضح: «لازم نتعلم من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف كان يربي ويستثمر طاقات الأبناء، وعلينا أن نغرس فى الأبناء أهمية العلم واستثمار طاقاتهم».