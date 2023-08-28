عالم أزهري يكشف عن شاب أعده النبي لأعظم مهمة في التاريخ

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يستثمر طاقات الشباب والأطفال في الطريق الصحيح، لافتا إلى أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يكتشف طاقات الأطفال والشباب.

كلف سيدنا زيد بن ثابت بأعظم مهمة في تاريخ البشرية

وتابع العالم الأزهري، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: «سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كلف سيدنا زيد بن ثابت بأعظم مهمة في تاريخ البشرية وهي جمع القرآن الكريم، وأعده جيدا لهذا واستثمر ذكائه منذ صغره».

وأضح: «عندما جاء سيدنا أبو بكر لاختيار من يقوم جمع القرآن، أشار عليه سيدنا عمر علينا بزيد بن ثابت، رضي الله عنه، وكان شابا وقتها، فتم تعينه أميرا على جامعي القرآن الكريم».