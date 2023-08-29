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اشتعال النيران في سيارتين ميكروباص داخل جراج بالجيزة

كتب:

جيهان عبد العزيز
05:17 م | الثلاثاء 29 أغسطس 2023
حريق سيارة

حريق سيارة

اندلع حريق في سيارتين ميكروباص داخل جراج بالهرم، وجرى إطفاء الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بوجود حريق في جراج 

وتلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع غرب الجيزة يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حريق في جراج أسفل عقار بدائرة القسم.

30 سيارة بالجراج 

على الفور انتقل المقدم أحمد عصام رئيس المباحث إلى مكان الواقعة وبالانتقال تبين أن الجراج أسفل عقار وبه 30 سيارة، واندلع الحريق بسيارتين ميكروباص، ما أدى إلى تفحمهما بالكامل.

وجرى إطفاء الحريق بمعرفة الحماية المدنية، ويرجح أن بسبب ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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