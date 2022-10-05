برلماني يطالب بتطبيق تجربة الجمع السكني للقمامة في القرى والمدن

طالب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بتعميم تطبيق الجمع السكني للقمامة في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن مشكلة انتشار القمامة في الشوارع من المشكلات التي تحتاج إلى مواجهة حاسمة وصارمة وتضافر كل الجهود للقضاء على انتشار مقالب وأكوام وتلال القمامة بمختلف المحافظات، التي تتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة والتلوث.

تعميم تجربة الجمع السكنى للقمامة

وقال «محسب»، في الاقتراح الذي تقدم به إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن تعميم تجربة الجمع السكني للقمامة يجب أن تكون من خلال التراخيص وليس التعاقد، موضحا أنه في ظل الجهود الكبيرة للقيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق المنظومة الجديدة للمخلفات والقمامة بتكلفة تقدر بنحو 12 مليار جنيه، وأيضاً في ظل معاناة العالم حاليا من التغيرات المناخية وأهمية الحفاظ على البيئة نظيفة، فلا بد من أن تسرع الحكومة بكافة وزاراتها وقطاعاتها المعنية في تطبيق تلك المنظومة الجديدة.

وأضاف أن من أهم آليات التخلص من القمامة والقضاء عليها من المنبع، هو تطبيق وتعميم منظومة الجمع السكني في كل أنحاء الجمهورية، ففي الآونة الأخيرة نسمع تصريحات عن بدء تطبيق الجمع المنزلي في مناطق محددة ببعض المحافظات، إلا أن الأمر يتطلب سرعة تطبيق الجمع السكني في كل المحافظات وألا يقتصر على المدن فقط بل تشمل المنظومة القرى أيضاً.

الجمع السكنى للقمامة سيؤثر بالإيجاب على المجتمع

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الجمع السكني للقمامة سيؤثر بالإيجاب على المجتمع والشكل والنسق الحضاري للشوارع، بالإضافة إلى توفير المعدات والعمالة اللازمة لتفعيل منظومة الجمع المنزلي، وتخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى من المواطنين في حالة تأخر جمع القمامة، علاوة على ذلك يتم توفير صناديق قمامة في كل الشوارع وتوعية المواطنين بعدم إلقاء المخلفات في الشوارع ويتم توقيع عقوبة على المخالفين، وبالتالي سيساعد ذلك في القضاء على انتشار القمامة ومنع التراكمات والقضاء على ظاهرة النباشين.

ونوه إلى أنه بجانب تطبيق الجمع السكني يجب إنشاء مصانع لـ تدوير القمامة والمخلفات والتوسع في إنشاء المحطات الوسيطة والمدافن الصحية والقضاء على المقالب العشوائية، مؤكدا ضرورة وجود متابعة ورقابة على عملية جمع القمامة من المنازل للتأكد من التزام القائمين على تطبيق المنظومة من المرور على المنازل والوحدات السكنية بشكل مستمر وعدم التقصير في عملهم، بحيث يكون هناك نظام مراقبة على الشركات ومتعهدي الجمع السكني، لضمان نجاح المنظومة للحفاظ على نظافة الشوارع وخلق جو بيئي صحي ونقي للمواطنين، والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للشوارع .

وأقترح «محسب»، أن يتم فتح المجال لمشاركة القطاع الخاص والمجتمع الأهلي في منظومة الجمع السكني القمامة، مع وضع معايير يتم الالتزام بها وتضمن تحديد أسعار مناسبة للمواطنين.