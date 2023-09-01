أستاذ اقتصاد زراعي: تشجير قرى حياة كريمة يحسن البيئة

قال دكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن كل ما يحدث من تغيرات مناخية من ارتفاع درجات الحراراة وفيضانات وسيول بسبب تدخل الإنسان بشكل كبير في البيئة.

مشروع «تشجير قرى حياة كريمة» يستهدف جودة حياة المواطنين

وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»: «يعتبر الغلاف الجوي مهمًا، لأنه يعمل على زيادة المساحات الخضراء وزيادة الأكسجين بالجو، وكل ذلك يعمل على صحة البيئة بشكل كبير فيعتبر مشروع «تشجير قرى حياة كريمة»، مهما لأنه يستهدف جودة حياة المواطنين بأكثر من 60 في المئة، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه، وبدء المرحلة الثانية به.

التميز الإقليمي أمر مهم لملائمة الأشجار الظروف المناخية

وتابع: «أهمية زراعة الأشجار بنوعية تلائم كل بيئة هو أمرًا مهمًا وما يطلق عليه «التميز الإقليمي»، فكل إقليم له خصائص نوعية معينة بالتربة والأجواء والظروف المناخية الخاصة بها.