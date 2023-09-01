ناقد فني: مهرجان العلمين نجح في استقطاب جماهير الراب.. «فئة كبيرة»

قال محمد عدوي، الناقد الفني، إن مهرجان العلمين تميز منذ اليوم الأول بالتنوع الرياضي والفني والثقافي والترفيهي وتحديدًا في الحفلات الغنائية فهناك أسماء عظيمة ومعروفة من الفنانين قامت بالغناء، وذلك هو المعنى الحقيقي لتلبية الجمهور المتعطش لجرعة فنية مختلفة تعمل على إسعاده.

المهرجان نجح في استقطاب جماهير الراب

وأضاف الناقد الفني، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن المهرجان قد نجح باستقطاب كافة الأنواع الفنية والاتجاهات الخاصة بالجماهير من كافة الاعمار حتى إنه قد وصل إلى عشاق الراب لأنهم يمثلون عددا كبيرا من الجماهير فيعتبر ذلك الأسبوع موجه لذلك النوع من الجماهير.

وتابع: «تلبية احتياجات الجماهير المفضلة للراب شيء جميل لأنهم الجيل القادم والفئة الفنية القادمة، فمهرجان العلمين قد نجح في التميز بنسخته الأولى وانتشار الفعاليات على مستوى العالم».