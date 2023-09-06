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فتح باب التقديم لتوفيق أوضاع الأراضي السكنية في أكتوبر الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
10:45 ص | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
الدكتور عاصم الجزار - وزير الإسكان

الدكتور عاصم الجزار - وزير الإسكان

أعلن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، فتح باب التقدم للمتعاملين مع شركة الوادي الأخضر في المدينة، لتقديم طلبات توفيق أوضاعهم بمقر جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، حتى الخميس الموافق 30-11-2023، بناءً على قرار الوحدة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 367 لسنة 2023.

فتح باب تقنين الأوضاع

وأضاف جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنّه يتم تقديم المستندات الدالة على الملكية «أصل للاطلاع – صورة – رفع مساحي من جهة معتمدة»، وطبقاً للشروط الواردة بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 173 بتاريخ 13-11-2022.

وفي سياق متصل، طالب جهاز مدينة بني سويف الجديدة، العملاء أصحاب المحال العامة أو المستأجرين وشاغلي المحال العامة، بسرعة استخراج تراخيص التشغيل للمحلات وتقنين الأوضاع حتى لا يقع أصحاب المحال وشاغليها تحت طائلة القانون، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية خلال المدة المحددة طبقا لقانون تراخيص المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والتي تنتهي في 7-12-2023، وحال عدم الالتزام بهذه المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.