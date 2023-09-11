الإعدام للمتهم بقتل شخص في القاهرة.. خطط لسرقته

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية عاملا بالإعدام شنقا؛ لإدانته بقتل أحد الأشخاص في منطقة السلام بمحافظة القاهرة لسرقته، وذلك بعد ورود رأي مفتي الديار في إعدامه.

سرقة مبلغ مالي خاص

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم «و. م، عامل في مصنع» قيامه في غضون العام الماضي بدائرة قسم شرطة السلام بمحافظة القاهرة، بقتل المجني عليه «ج. ر، محاسب» عمدا مع سبق الإصرار والترصد لسرقة مبلغ مالي خاص بعهده الأخير في المصنع الذين يعملون به لمروره بضائقة مالية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية أنّ المتهم أعد مخططًا لسرقة المجني عليه، فأحضر طعاما ووضع فيه منوم وحينما فقد وعيه أحضر حجارة وألقاها على رأس الضحية حتي تأكد من مفارقته للحياة وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على مبلغ مالي 120 ألف جنيه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

تفاصيل البلاغ

البداية كانت بتلقي قسم شرطة السلام، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد قيام المتهم عامل بقتل المجني عليه محاسب في إحدى المصانع للتمكن من سرقته بدائرة القسم.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ وفحص كاميرات المراقبة تبين هوية المتهم وتم القبض عليه، وتحرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بإحالته إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.