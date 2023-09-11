المؤبد والمشدد 15 عاما لـ 3 متهمين بقتل أحد الأشخاص وإصابة آخر بالقاهرة

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، 3 متهمين لإدانتهم بقتل شخص وإصابة آخرين في مشاجرة بينهم بمنطقة السلام بمحافظة القاهرة، بالسجن المؤبد للمتهم الأول والمشدد 15 عاما للمتهمين الثاني والثالث، وإلزامهم المصاريف الجنائية.

مقتل شخص وإصابة آخر

وجاء في أوراق القضية أنّه بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين، قيامهم في غضون شهر فبراير من العام الجاري بمنطقة قسم شرطة السلام بمحافظة القاهرة، بالتشاجر مع المجني عليهم لخلافات بينهم، ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة الآخر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم كان بحوزته أسلحة بيضاء تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

تفاصيل البلاغ

البداية عندما تلقى قسم شرطة السلام، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد قيام المتهمين الثلاثة بالتشاجر مع المجني عليهما بسبب خلافات بينهما بدائرة القسم ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة الآخر.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ تبين صحة الواقعة وتم القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة والتي قضت بحكمها المتقدم.