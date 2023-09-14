خبير علاقات واعية: 3 ردود فعل تثبت عدم وعيك بذاتك.. منها الهروب

قال عبد الرحمن عبد الله، خبير بناء العلاقات الواعية، إن مفهوم العلاقات الواعية يعني أن الإنسان واعٍ إنه يتكون من مشاعر وغرائز وأفكار وجسم، ولكن هناك بعض الناس يعون بجزء منهم فقط وصعوبة معرفة سبب كونهم على قيد الحياة لذلك يعيشون بلا وعي.

3 ردود أفعال تثبت عدم وعيك

وأضاف خبير بناء العلاقات الواعية، خلال لقاء تلفزيونى مع برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن هناك 3 تصرفات وردود أفعال إذا قام بفعلها الإنسان تُثبت عدم وعيه بذاته وهي، «العنف» بمعنى أن يكون الإنسان عنيفا وغاضبا ومندفعا طوال الوقت وخاصًة بالمواقف التي لا تفضلها وخاصًة غير المتوقعة، «الهروب» بمعنى الانسحاب من الموقف لعدم المواجهة، «التجمد» بمعني الثبات والصدمة تجاه الموقف وصعوبة وجود سرعة بديهية، فكل تلك ردود الأفعال تعني أن الإنسان فقد اتصاله بروحه وبنفسه.

كيفية التصرف بالمواقف غير المتوقعة

وتابع أنه يجب على الإنسان بالمواقف التي تجعله يصدر تلك الردود ألا يكون مضطرا ولا يضع نفسه بداخل اختيار واحد فقط بل يتصرف ويتعامل بسرعة وحكمة وهدوء لوصوله لدرجة الوعي.