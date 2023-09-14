خبير علاقات واعية: يجب على الإنسان معرفة دوافعه من انجذابه للآخر

قال أستاذ عبد الرحمن عبد الله، خبير بناء العلاقات الواعية، إن هناك بعض الأشخاص يتعرفون على البعض نتيجة تشابه بالتجارب والإحساس بالانجذاب والشعور بالارتياح، مشيرًا إلى أن الإنسان يجب أن يكون مستبصرا بنفسه ودوافعه الداخلية وأن لكل شيء سببا.

سر الانجذاب تجاه الآخرين

وأضاف خبير بناء العلاقات الواعية، خلال لقاء تليفزيوني مع برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أنه يجب أن يبحث الإنسان عن الأسباب وراء قربه أو ارتياحه لشخص أو تفضيله لون عن آخر، لافتًا إلى أن أول 5 سنوات من حياة الإنسان يحتاج لبعض الضروريات من أهله منها؛ الإحساس والرؤية من الأهل، التشجيع، القرب، الحب غير المشروط، لذلك عن التقصير بإحدى تلك الضروريات يظل الإنسان يبحث طوال حياتنا عن ذلك العنصر المفقود ولذلك عندما يعطيه شخص آخر يشعر الإنسان بالانجذاب تجاهه وأنه العنصر المفقود من حياته.

وتابع: «الانجذاب الناتج من ذلك الشعور يعتبر صدمة يجب على الإنسان تخطيها والوعى بها حتى لا تؤثر على حياته بالسلب لأن الشعور الناتج من ذلك الانجذاب يعتبر سلبيا ومؤقتا ليس مستمرا، مثلما يرغب».