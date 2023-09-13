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هل يصح التسليم لمرة واحدة في نهاية الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب:

مريم جاد
08:37 م | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر قناة الناس، سؤالا عن هل تصح صلاة من يسلم تسليمة واحدة فقط على اليمين في نهاية الصلاة؟

هل تصح صلاة من يسلم تسليمة واحدة فقط

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: أن التسليم ركن من أركان الصلاة، يعرف الإنسان به أنه انتهى من الصلاة، والتسليم يكون مرتين، على اليمين وعلى الشمال، كما قال الفقهاء، حيث يعد التسليم على اليمين ركنًا من أركان الصلاة، والثاني على الشمال سنة.

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وأشار أمين الفتوى إلى أن صيغة التسليم تكون بقول «السلام عليكم»، موضحًا أن أفضل صيغة وفقًا لجمهور الفقهاء هي «السلام عليكم ورحمة الله»، كما وردت بعض الروايات فيها زيادة لفظ «وبركاته» في التسليمة الأولى وكذلك الثانية.

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