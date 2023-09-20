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مراسل «اليوم»: تخفيضات معرض «أهلا مدارس» تصل إلى 60%

كتب:

مريم جاد
09:11 م | الأربعاء 20 سبتمبر 2023
معرض أهلا مدارس بمحافظة الجيزة

معرض أهلا مدارس بمحافظة الجيزة

قال مصطفى سعد، مراسل برنامج «اليوم»، إن معرض أهلًا مدارس بالجيزة، يحتوي على الكثير من الأدوات المدرسية المختلفة والأحذية والأدوات الجلدية والشنط، وكل ما يخص اليوم الدراسي للطلاب بمعرض أهلًا مدارس، التي تقوم به الغرفة التجارية بالجيزة، ضمن أربع معارض على مستوى الجيزة وهم؛ إمبابة، البدرشين، الطالبية، بولاق.

تخفيضات تصل إلى 60%

أضاف مراسل برنامج «اليوم»، المذاع عبر شاشة فناة «dmc»، أن هناك عدة سيارات خاصة بالتموين والغرفة تجوب جميع المناطق والمنازل، لتقديم خدمات وأدوات مدرسية للطلاب، التي تصل إلى 30 حتى 60% خصم، ويحتوى أيضا على مواد غذائية مختلفة تخص المنزل.

توفير المعارض بالمجان للعارض

قال استاذ عادل رزين، مستشار الغرفة التجارية بالجيزة: إن المعارض القائمة من الغرفة التجارية تعتبر ضمن السلاسل المستمرة من مبادرة الرئيس، وهو سوق متخصص لمناسبة دخول المداس وموجود به كل ما يحتاجه الطالب المدرسي وبالاضافة للمنتجات الغذائية، ويتم اختيار العارضين كمنتجين ومصنعين وتوفير الأماكن للمعرض بالكامل مجانا دون رسوم وبالمقابل يوجد تخفيضات للمواطنين.

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